Política y Economía

Paritarias bonaerenses: la Provincia propuso un aumento de sueldos del 3% y los gremios lo rechazaron

Paritarias bonaerenses: la Provincia propuso un aumento de sueldos del 3% y los gremios lo rechazaron
12 de Febrero de 2026 | 17:06

Los gremios estatales bonaerenses rechazaron la nueva oferta salarial que planteó hace instantes el gobierno de Axel Kicillof. La Provincia propuso un aumento del 3 por ciento a pagar con los sueldos de febrero y si bien mejoró en 1 punto la propuesta de la semana pasada, no logró convencer a los sindicatos.

En el caso de los docentes la oferta fue similar pero no surgió un rechazo expreso de los gremios que se llevaron la nueva propuesta para analizarla.

Los estatales rechazaron de plano el aumento planteado porque, en términos prácticos, implica una mejora de bolsillo de apenas un 1,5 por ciento respecto de enero. Esto se debe a que los trabajadores dejarán de percibir el retroactivo que cobraron el mes pasado producto de una mejora sobre los haberes de diciembre que rondaba el 1,5 por ciento.

Es decir, la nueva propuesta incluía mantener el porcentaje del retroactivo y sumar un 1,5 por ciento más. Ahora la Provincia podría reformular la oferta, apremiada por el inminente inicio de las liquidaciones de haberes.

Como informara EL DIA, los sindicatos aspiraban a llegar a un aumento cercano al 4,5 por ciento, pero la oferta oficial quedó lejos de esa aspiración.

 

