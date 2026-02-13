Turf - Programas y resultados

La baja a 14 años de la edad de imputabilidad tiene media sanción en Diputados
La baja a 14 años de la edad de imputabilidad tiene media sanción en Diputados
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones en La Plata desde el 1 de diciembre
Peligra el inicio de clases tras el rechazo de docentes a la nueva oferta de Provincia, al igual que estatales
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré y le hizo otra oferta a Estudiantes
Día D para “La Toretto”, que afronta una audiencia clave antes del debate oral
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
Piden una condena contundente para el broker inmobiliario por el choque fatal en 7 y 49
Detenido por regalarle caramelos a chicos en La Plata: investigan sus intenciones y si hubo más casos
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
La Patente se pagará mensual desde marzo: una por una, todas las fechas de vencimiento del impuesto
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal
Los números de la suerte del viernes 13 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Actividades: patín, carnaval, feria, acrobacia en tela y free dance infantil
Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados
“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí