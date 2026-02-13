“En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada

Con un elenco impresionante de actrices, la segunda temporada de “En el barro” llegó hoy a Netflix y como sucedió con su primera entrega, promete mucha acción, nuevas rivalidades y conflictos dentro de La Quebrada, el penal del que todos hablan. En la nueva entrega, Ana Garibaldi y Lorena Vega, regresan a sus personajes de Gladys “La Borges” Guerra y La Zurda, respectivamente, pero antes hablaron con EL DIA y analizaron todo lo que se viene en esta nueva etapa que incluye a reclusas que darán que hablar.

“Como nosotros grabamos la primera temporada y descansamos uno o dos días y seguimos con la segunda nos ayudó un montón porque estábamos ya en el tren. El aire de que venga gente nueva estuvo buenísimo porque es como que nos despertó nuevamente”, recordó Garibaldi sobre cómo estuvo encarada la producción creada por Sebastián Ortega y que es un spin-off de “El Marginal”, la exitosa producción carcelaria en donde ella comenzó con su papel.

“Me parece que había mucho de tramar antes de ir a set, nosotras pasábamos la letra del camarín y nos decíamos, ‘Yo acá te voy a decir esto’, siempre charlada con la dirección de Alejandro Ciancio y Estela Cristiani. Fueron días hermosos, de mucha diversión, de mucho entendimiento y mucha creación”, resaltó por su parte Lorena.

En esta nueva entrega, la serie inicia con Gladys enfrentando los dilemas de su nueva libertad. Dedicada a la crianza de Juan Pablo, su nieto, el hijo de Diosito, su vida como exconvicta está muy alejada de ser ideal: sin dinero para mantener a su familia vuelve a delinquir y regresa a la prisión de La Quebrada con una nueva condena. En su segundo ingreso, debe reencontrarse con las “embarradas” y enfrentar a una nueva líder: La Gringa Casares, interpretada por Verónica Llinás.

Tras su vuelta tras las rejas, La Zurda ve en Gladys una posibilidad de hacerle frente a La Gringa, y es por eso que las actrices tuvieron una dinámica intensa durante las grabaciones. “A mí me gustaban mucho las escenas con Anita porque ahí en el caso de mi personaje había algo bastante central de poder estar con ella”, contó Vega, quien además, dio detalles sobre la impronta en la que estuvo sumergida “La Zurda” en la segunda temporada: “Hay algo que pasaba en la primera, por lo menos en mi caso, que el personaje era nuevo, inaugural, era como la primera vez que lo hacía, que no es el caso de Ana, que ya venía de ‘El marginal’. Yo estaba más buscando y tratando de encontrar y de confirmar si ese era el camino en lo que iba haciendo, ¿no? Ya en la segunda estaba más sobre rieles. Ya había preguntas que no me hacía y sentía que un poco funcionaba solo el personaje”.

Nuevas caras, conflictos y mucha complicidad

Para esta entrega, la ficción sumó más actrices en escena y dentro de las nuevas incorporaciones destacan la mencionada Verónica Llinás y la China Suárez, quien le da vida a Nicole García, una joven que ejerció la prostitución VIP, pero quedó envuelta en una causa por uno de sus clientes, un lavador de dinero y ahora es subyugada por La Gringa, quien la tomó por “novia”.

“Puntualmente con Vero... Me río porque me acuerdo de la primera vez que la vi en el set y no podía creer. Todas impactadas y ella misma impactada por su look (…) es gente con de la que aprendés. Son referentes, es gente que uno vio en teatro, que admirás y la tenés ahí enfrente hablándote de hacer una escena. Y para mí es hermoso trabajar con ella, con la China también, tiene muchísima experiencia”, señaló Ana a este medio, valorando el ingreso de un nuevo elenco y la forma en la que lograron trabajar para darle vida a estos personajes tan complejos.

Inés Estévez es otra de las experimentadas que se suma al grupo de La Quebrada, pero en el rol de directora de la cárcel que mantiene un vínculo cercano y complejo con Sergio Antín (Gerardo Romano). “Yo tenía una escena con Inés y estaba nerviosa de actuar con ella. Sentía que me podía equivocar por el nivel de emoción, de tensión y de responsabilidad que sentía de estar haciendo una escena con ella. Después me di cuenta de que esos nervios le venían bien al personaje por lo que estaba atravesando. ¡Qué suerte!”, contó Lorena Vega sobre su experiencia.

Lejos de sentir que tenían todo resuelto, para ambas actrices la experiencia desde el set de filmación fue de mucho aprendizaje y “camaradería”, algo que no ocurre siempre y que agradecieron. “Es un trabajo ‘En el barro’ que nos da una felicidad y un plus que es la posibilidad de que haya tantas actrices, que el elenco sea tan amplio, tan diferente, tan diverso, atractivo y que todo el tiempo te encontrás con gente o que admirás o que querías conocer o que aprendés o que te sorprendés, que bueno, en este ese sentido tiene algo muy maravilloso”, agregó Vega.

En este sentido, Garibaldi remarcó: “Siempre que ibas al set te ibas a encontrar con alguien y sabías que algo ibas a aprender (...) teníamos esto que dice Lorena, ¿no? Que todo el tiempo nos consultábamos, nos preguntábamos o nos avisábamos”.

Además, la actriz recordó una experiencia con Juana Molina que le quedó grabada. “Yo me acuerdo a Juana Molina diciendo: ‘Digo este texto o este, o este, ¿qué te gusta más?’ Y yo ¡me está preguntando a mí! ¿Cómo me pregunta a mí lo que decía ella? Había mucha apertura, había mucha escucha y eso para mí es fundamental en la actuación. Porque si no escuchás no puede volver algo”, cerró.

A esta segunda entrega se sumaron también Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Julieta Ortega, Victorio D’Alessandro, y volvieron a escena rostros ya conocidos como Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta, Pablo Rago, Juan Minujín, Gerardo Romano.

Con 8 episodios, la nueva temporada de “En el barro” ya está disponible en Netflix.