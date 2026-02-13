Con obligaciones diferentes: el Lobo tiene prohibido volver a perder

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
Estudiantes, campeón reinante, acumula en el derby satisfacciones contundentes y, por eso, sumar un punto lo eximirá de reproches hirientes. Gimnasia necesita defender la localía y fortalecer el ciclo de su entrenador
Martín Mendinueta
FirmaMendinueta
Vuelven a enfrentarse después de un lapso muy breve. ¡Y vaya si han pasado cosas importantes en el medio! El Pincha sumó un título de enorme mérito e inolvidable significación emotiva con el mismo entrenador que ya lleva casi tres años en un ciclo de eficacia fenomenal.
El Lobo, en cambio, decidió (correctamente y en un acto de total justicia) transformar a Fernando Zaniratto en el DT de su primer equipo. No hace falta subrayar que las coyunturas son bien distintas.
Solidificar el ciclo de Zaniratto es una meta clave para que la calma no se evapore tan rápido
Esta vez sí un empate puede otorgar beneficios en ambos vestuarios . Que no haya vencedores ni vencidos es probable que instale un estadío de tranquilidad en la recta inicial del campeonato. Lunes feriado de carnaval sin derrotados no exaltará los ánimos. Un escenario posterior vacío de focos de conflicto severo les permitirá volver a su cotidianidad con el nivel de estrés bastante bajo.
Joven y con poca experiencia, el entrenador mens sana necesita ganar tiempo de trabajo. El fútbol argentino es una selva repleta de crueldad y desnuda de paciencia. Extremista por deformación y sobrepasado de pasión mal entendida, el pulso del deporte más popular no incluye en su vacabulario el término compasión.
Gimnasia viene de haber jugado muy mal en la derrota frente a Barracas. Nadie sabe cuánto daño le ocasionó haber perdido mostrando tan poquito, casi nada. Por esa razón, tiene prohibido volver a perder.
Fernando Zaniratto ya dirigió en dos clásicos. Y perdió en los dos. Por ese motivo, y porque la tolerancia en este ámbito suele evaporarse con llamativa rapidez, necesita poner freno sumando. Un punto no será sinónimo de fiesta, pero sí de alivio.
La decisiones por tomar lo llevan directamente a la mitad de la cancha. ¿Mantiene o saca a Ignacio Miramón? El puesto de mediocampista central es uno de los más importantes y allí no puede darse el lujo de volver a fallar. Un mes atrás todo Gimnasia soñaba con la vuelta de “Nacho”, pero la pregunta es si en este nivel amerita o no ratificarlo como titular.
Ignacio Fernández, Nicolás Barros Schelotto y él juntos en la línea media lució en el estadio Tapia como un exceso de candidez que no sería aconsejable repetir.
Soportando bastante bien el recambio y sólo con un brote de resaca (en Florencio Varela frente a Defensa y Justicia) que fue aplacado ante Riestra, el último campeón demuestra, para tranquilidad de sus hinchas, que mantiene intacto su apetito voraz.
Muslera, Núñez, González Pirez, Medina y Carrillo conforman la nueva columna vertebral de quien no parece dispuesto a distenderse.
Estudiantes es más equipo. Y esa valoración le demandará al dueño de casa un esfuerzo que no deberá negociar. Gimnasia necesitará acercarse a su mejor versión para gestionar con argumentos valorados el triunfo que tanto espera su gente.
Domínguez amplió mucho su crédito, aunque tiene claro que una derrota le puede hacer daño
Otra vez al ciudad pendiente de ellos. El León ha festejado de lo lindo en los últimos años y quiere más. El Lobo se abraza al incipiente entusiasmo que ha instalado su flamante conducción. Y en ese contexto se torna indispensable fortalecer la gran apuesta que hizo en el fútbol profesional.
El último triunfo albiazul fue con “Chirola” como técnico y ocurrió un puñado de días después del arribo de Eduardo Domínguez a la vida del Pincha. Casi tres años después de aquella satisfacción, debe ir por una gesta parecida.
Con Falcón Pérez de autoridad visible en el campo y el VAR como elemento que siembra desconfianza y promete discusiones, el episodio 173 de la era profesional escucha pálpitos.
El anfitrión procurará el domingo acercarse a su mejor version para lograr que necesita /fotobaires
El último campeón está en etapa de recambio. Domínguez no tolera mermas de intensidad /fotobaires
