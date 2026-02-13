Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Loterías y quinielas

13 de Febrero de 2026 | 02:09
Edición impresa
Documentos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré y le hizo otra oferta a Estudiantes

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Peligra el inicio de clases tras el rechazo de docentes a la nueva oferta de Provincia, al igual que estatales

La Patente se pagará mensual desde marzo: una por una, todas las fechas de vencimiento del impuesto

Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados

Domínguez busca el equipo antes de la expedición al Bosque

Zaniratto mantiene una duda para el gran partido

La baja a 14 años de la edad de imputabilidad tiene media sanción en Diputados
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo

Con obligaciones diferentes: el Lobo tiene prohibido volver a perder

Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré y le hizo otra oferta a Estudiantes

Zaniratto mantiene una duda para el gran partido
Espectáculos
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
¿Quién hace las lanzas y espadas de un mundo fantástico?: detrás de la armería de “El caballero de los Siete Reinos”
Furor por Bad Bunny, el artista del momento que llega a Argentina
Tini y Emilia, enfrentadas “Me crucé con tantas víboras”
“Era déspota y pagaba poco”: Fernanda Iglesias mandó al frente a Nancy Pazos
La Ciudad
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones en La Plata desde el 1 de diciembre
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
Los comercios esperan por el flechazo de Cupido
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Policiales
Día D para “La Toretto”, que afronta una audiencia clave antes del debate oral
Una empresaria quedará procesada por un incendio
Detenido por regalarle caramelos a chicos en La Plata: investigan sus intenciones y si hubo más casos
La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo
Quedó libre el hijo del jefe de la barra de Gimnasia
Política y Economía
VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba
La baja a 14 años de la edad de imputabilidad tiene media sanción en Diputados
Peligra el inicio de clases tras el rechazo de docentes a la nueva oferta de Provincia, al igual que estatales
“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla