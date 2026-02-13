Tigre dio otro “zarpazo” de la mano de David Romero

Tigre sigue encendido en el Apertura. Después de vapuler a River, en el Monumental, anoche volvió a sumar de a tres tras superar por 1-0 a Aldosivi y se convirtió en el equipo que más puntos sumó en lo que va de 2026.

El Matador marcó su único gol gracias a David Romero, en el comiezo del partido. El ex Talleres, que fue la figura descollante en la goleada sobre el Millonario, aprovechó un gran pase y tras un exquisito control definió con clase ante la salida del arquero.

Romero desperdició un mano a mano minutos después y el equipo de Diego Dabove pagó caro las malas decisiones en el primer tiempo, por lo que no pudo ampliar las diferencias.

En el complemento, el trámite se emparejó y Aldosivi, que aún no pudo ganar en el torneo, con poco, se puso en partido, pero inquietó poco el arco defendido por Felipe Zenobio.

Los de Victoria son punteros del Grupo B y sumaron 13 unidades de 15 posibles. El único equipo que puede superarlo como líder de la tabla anual es Independiente Rivadavia, que mañana recibe a Belgrano.