Opinión |Enfoque

La ley de amnistía no avanza en Venezuela

Brian Contreras

14 de Febrero de 2026 | 02:04
Edición impresa

Columnista de AFP

El Parlamento de Venezuela aplazó el debate final para la aprobación de una amnistía general para los presos políticos en el país, al no llegar a un acuerdo sobre un artículo que impacta el alcance de la ley.

Se espera que esa legislación permita la libertad plena de los opositores al gobierno del depuesto Nicolás Maduro y de su antecesor y mentor Hugo Chávez. Este clamor se escuchó en la primera gran manifestación opositora desde la caída de Maduro, que congregó a miles de personas en Caracas al grito de “no tenemos miedo”.

La amnistía es una iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro, que asumió el poder tras la captura del mandatario en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Maduro estuvo en el poder desde 2013, cuando sucedió a Chávez, que gobernaba desde 1999.

El debate se trancó en el artículo 7, que indica que la amnistía abarca “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” en 27 años del chavismo. La oposición objetó el final de la redacción que exige que la persona “esté a derecho o se ponga a derecho”.

La diputada opositora Nora Bracho explicó que la propuesta del partido de gobierno implica “que la persona vaya y se presente ante los tribunales para entonces dar la causa ya como cerrada. Y no es necesario de ninguna manera”, sino que sea un proceso automático.

Opinan los lectores

Sensatez y respeto, dos premisas que reclama el clásico de la Ciudad

“No se puede amnistiar a alguien que desconoce o que no ha cometido ningún delito”, argumentó por su lado la diputada oficialista Iris Varela. “El que no ha cometido ningún delito no tiene por qué pedir amnistía”.

“Aquí pareciera que alguien quiere amparar que esas personas ni siquiera reconozcan los delitos que han cometido”, añadió.

La ONG Foro Penal contabiliza más de 600 personas aún detenidas por razones políticas en Venezuela. La mayoría de ellos defiende su inocencia.

La oposición pidió diferir el debate del artículo cuestionado y avanzar en la ley, pero el gobierno propuso aplazar la discusión “en aras de mantener el clima necesario de conciliación y consenso”, indicó el diputado Jorge Arreaza, exministro de Maduro y de Chávez y responsable de la redacción del texto.

“¡Ni uno, ni dos, que sean todos!”

“Amnistía ya”, se leía en un cartel desplegado en la entrada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la mayor del país, donde se concentró la manifestación opositora.

“¡No tenemos miedo!”, gritaban los manifestantes tras meses de un silencio impuesto con represión. Solo las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024 llevó a más de 2.000 personas a la cárcel.

Rodríguez, que gobierna bajo presión del presidente Donald Trump, inició un proceso de excarcelaciones a los pocos días de asumir el poder y ordenó también el cierre del Helicoide. La oposición y activistas de derechos humanos señalan esta temida cárcel como un centro de tortura.

“¡Ni uno, ni dos, que sean todos!”, gritaron los manifestantes en la UCV en su petición de libertad de los presos políticos.

“Pasamos mucho tiempo en la clandestinidad, callados, en silencio por todo lo que ha vivido Venezuela con la represión”, dijo Dannalice Anza, estudiante de 26 años. “Hoy nos levantamos, nos unificamos y nos convocamos todos para exigir cada una de las reivindicaciones necesarias para este país”.

“El país está entrando ahorita en un proceso de reconciliación, de reconocernos los unos y los otros”, agregó Anza.

El partido de gobierno convocó igualmente a una marcha por el día de la juventud que también reunió a miles. Entre sus exigencias, la libertad de Maduro y de su esposa Cilia Flores, ambos detenidos en la incursión estadounidense y llevados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

 

