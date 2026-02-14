Bancos de Wall Street avisan que la inflación seguirá arriba del 2% hasta mitad de año

eleconomista.com.ar

Después del 2,9 por ciento de enero publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en los principales bancos de Wall Street creen que será difícil que la inflación baje del 2 por ciento mensual al menos hasta la mitad de año.

Ese fue el view del JP Morgan, el principal banco de inversión del mundo. La entidad proyecta un IPC promedio de 2,4 por ciento mensual en el primer semestre de 2026, lo que marcaría las complicaciones para el Gobierno argentino en su idea de bajar rápidamente los precios.

Un 26% en 2026

JP Morgan luego ve una desaceleración hacia 1,5 por ciento en la segunda mitad del año, pero pronostica una inflación de 26 por ciento para el 2026, bastante más alta de lo que estimó el Ministerio de Economía en el Presupuesto (en torno al 10 por ciento).

“Nuestra proyección supone que Argentina recupera acceso a los mercados internacionales en la primera mitad de 2026, lo que permitiría refinanciar los vencimientos de bonos globales de julio sin comprometer reservas y favorecería una mayor compresión del riesgo país”, agrega JP Morgan.

Mirada optimista

La entidad, que tiene una mirada optimista con la Argentina de Javier Milei, dice que los riesgos inflacionarios se mantienen “sesgados al alza”, particularmente si se registra volatilidad financiera en la segunda mitad del año, un marco en el que “una mayor dolarización de portafolios y subas salariales superiores a lo esperado podrían añadir inercia adicional”.

“La consolidación de la agenda de reformas y la recomposición genuina de reservas internacionales siguen siendo factores clave para fortalecer los amortiguadores macroeconómicos y anclar expectativas de cara al ciclo electoral de 2027”, postula el banco.

La opinión del JP Morgan, de alguna manera, es compartida por otro gigante de Wall Street como Morgan Stanley. Los analistas de la entidad sostienen que la desinflación no es lineal y remarcan el “poco progreso reciente”.

Tal como la entidad de Jamie Dimon, Morgan Stanley espera que la inflación empiece a moderarse en el segundo trimestre del año.

La entidad estima que el IPC de febrero será menor que enero, pero advierte que probablemente sea mayor al 2 por ciento mensual por los aumentos de precios regulados. “La estabilidad cambiaria y menor estacionalidad deberían ayudar a perforar el 2 por ciento mensual más adelante”, apuntan.

