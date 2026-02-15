ANDIS: vuelven a debatir la validez de los audios

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que derivó en el procesamiento del exdirector Diego Spagnuolo, entró en una etapa decisiva luego de que la Cámara Federal porteña insistiera en esclarecer el origen y la veracidad de los audios que dieron inicio al escándalo. El expediente quedó ahora a cargo del juez Ariel Lijo, quien deberá definir si mantiene el criterio de su antecesor o avanza con peritajes sobre las grabaciones.

Hasta ahora, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi evitaron utilizar los audios como prueba central ante el riesgo de que su origen ilegal o una posible adulteración comprometiera la causa. Ambos sostuvieron que el procesamiento se apoyó en evidencia independiente y previa a las grabaciones. Sin embargo, la Sala II de la Cámara —integrada por Martín Irurzun y Roberto Boico— remarcó que su orden previa de verificar la autenticidad del material no fue cumplida.

La legalidad de las grabaciones es analizada en una causa paralela a cargo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini, que investiga si existió una obtención ilegal de comunicaciones privadas en posible violación de la Ley Nacional de Inteligencia. Entre los audios bajo análisis aparecen conversaciones atribuidas a Spagnuolo y Karina Milei.

Hasta el momento no se formalizaron imputaciones en ese expediente, aunque continúan las medidas de prueba.

El escenario judicial se reactivó además por un informe técnico presentado por la defensa de Spagnuolo, que sostiene que existe una alta probabilidad de que su voz haya sido alterada mediante inteligencia artificial. Ese planteo había sido rechazado sin trámite por Casanello, pero la Cámara ordenó tratarlo y revocó esa decisión.

Lijo deberá ahora escuchar a las partes y resolver si ordena peritajes acústicos e informáticos sobre los audios, mientras la Cámara analiza las apelaciones contra los procesamientos. La definición sobre la autenticidad de las grabaciones se convirtió en el punto central que puede condicionar el ritmo y el futuro de toda la causa.