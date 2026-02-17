Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid

Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
17 de Febrero de 2026 | 20:27

Escuchar esta nota

El encuentro entre Benfica y Real Madrid vivió momentos de tensión luego de que el extremo brasileño Vinicius acusara de racismo al argentino Gianluca Prestianni tras el gol anotado por el atacante carioca. El escándalo se desató con el festejo del jugador del elenco español frente a los hinchas del cuadro portugués.

Vinicius denunció ante el árbitro Francois Letexier que el futbolista surgido en Vélez lo llamó “mono” y el encuentro estuvo detenido durante varios minutos hasta que el VAR aseguró que la imagen no era contundente, por lo que no podían sancionar al volante argentino.

De esta manera, el juez principal solamente advirtió a Prestianni por lo ocurrido y el cotejo trascendió con algunos cruces y sobresaltos, pero finalmente fue el Real Madrid quien se quedó con la victoria.

Por su parte, el jugador criollo de 20 años se tapó la boca con la camiseta al momento de interactuar con el brasileño, por lo que no se sabe con exactitud que fue lo que le dijo que molestó a Vinicius, quien se dirigió enérgicamente hacia donde estaba ubicado el encargado de impartir justicia.

Durante el parón mientras se revisaba la acción, se pudo observar una charla entre Jose Mourinho, entrenador del Benfica, y el delantero brasileño, donde el director técnico intentaba calmar al ex Flamengo, al igual que el resto de sus compañeros.

Con Nicolás Otamendi presente como testigo debido a que es el capitán del conjunto luso, Prestianni únicamente recibió una advertencia por parte del árbitro francés, quien no contó con las pruebas suficientes para sancionar al argentino.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría

TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades

Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos

Sin micros, trenes ni vuelos: así será el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Cristian Medina y sus horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense

Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
Últimas noticias de Deportes

River busca una alegría ante Bolivar: Gallardo mete mano en el equipo

El pase de Cristian Medina al Botafogo, a horas de definirse

Eduardo Domínguez define quién reemplazará a Gabriel Neves en el mediocampo

Gimnasia anticipa su viaje por el paro general y ¿se vienen cambios en el equipo?
Policiales
Qué se sabe del dramático robo en Villa Castells: le desvalijaron la casa y volvieron a entrar cuando fue a denunciar
Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Buscan en La Plata a un joven de 16 años desaparecido hace dos semanas
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en su vivienda de Altos de San Lorenzo
Sextorsión mortal: una integrante de la banda que operaba desde una cárcel platense era empleada municipal de Morón
Espectáculos
Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
Política y Economía
Alberto Samid fue internado en Uruguay, reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Licencias médicas: cómo hubiera quedado Argentina frente a países de la región
Reforma laboral: el Gobierno eliminó el artículo de las licencias médicas tras la presión de los bloques aliados
La ministra de Seguridad reveló que evalúan controles más severos en movilizaciones
Paro general contra la reforma laboral: el Gobierno descontará el día y confirman que no habrá transporte público
La Ciudad
Alquileres en La Plata: cuánto subirán en marzo tras la actualización del ICL
El Tren Roca vuelve a La Plata, tras las obras durante el feriado de carnaval
Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos
En fotos | Magdalena se viste de fiesta y cierra el Carnaval con una noche inolvidable
Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla