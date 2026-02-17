Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid

El encuentro entre Benfica y Real Madrid vivió momentos de tensión luego de que el extremo brasileño Vinicius acusara de racismo al argentino Gianluca Prestianni tras el gol anotado por el atacante carioca. El escándalo se desató con el festejo del jugador del elenco español frente a los hinchas del cuadro portugués.

Vinicius denunció ante el árbitro Francois Letexier que el futbolista surgido en Vélez lo llamó “mono” y el encuentro estuvo detenido durante varios minutos hasta que el VAR aseguró que la imagen no era contundente, por lo que no podían sancionar al volante argentino.

De esta manera, el juez principal solamente advirtió a Prestianni por lo ocurrido y el cotejo trascendió con algunos cruces y sobresaltos, pero finalmente fue el Real Madrid quien se quedó con la victoria.

Por su parte, el jugador criollo de 20 años se tapó la boca con la camiseta al momento de interactuar con el brasileño, por lo que no se sabe con exactitud que fue lo que le dijo que molestó a Vinicius, quien se dirigió enérgicamente hacia donde estaba ubicado el encargado de impartir justicia.

Durante el parón mientras se revisaba la acción, se pudo observar una charla entre Jose Mourinho, entrenador del Benfica, y el delantero brasileño, donde el director técnico intentaba calmar al ex Flamengo, al igual que el resto de sus compañeros.

Con Nicolás Otamendi presente como testigo debido a que es el capitán del conjunto luso, Prestianni únicamente recibió una advertencia por parte del árbitro francés, quien no contó con las pruebas suficientes para sancionar al argentino.