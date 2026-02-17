Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”

Yanina Latorre se sinceró sobre la intimidad de su matrimonio y reveló que ella también le fue infiel a Diego Latorre, compartiendo su punto de vista sobre la lealtad y el perdón. La conductora visitó el estudio de Intrusos (América TV) y, en una charla sin filtros, confesó haber tenido un desliz años atrás.

A pesar de que su relación estuvo bajo el foco público por la infidelidad de su marido con Natacha Jaitt, Yanina sorprendió al dar vuelta la narrativa: “Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie”.”, lanzó.

La periodista fue más allá y compartió detalles del encuentro: “Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie”.

Aunque sostuvo que sus hijos “se están enterando ahora”, aseguró que el exfutbolista ya conocía la situación: “Me descubrió, se lo contó una 'conchuda' amiga mía en ese momento. Yo no era famosa, no trabajaba en la tele”, relató sobre el episodio.

Latorre sostuvo que para ella, la fidelidad física no es una exigencia para una relación larga: “A los 30 años de matrimonio son otras cosas las que te planteás. Para mí, la lealtad va por otro lado. Son cosas distintas la deslealtad y la infidelidad”, sentenció.

“Me ha sido infiel y creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causal de divorcio, hay tipos violentos y miserables”. Y fue más allá: “Yo no creo en la fidelidad, no digo que tengo una pareja abierta, pero uno elige qué perdonar y qué no”.

“No sé si es una aceptación, pasaron cosas y se perdonan. Vamos 31 años de casados, creo que en esto hay un poco de hipocresía de la gente porque le pasa a todo el mundo. Yo elijo vivir con Diego, me gusta vivir y compartir con él. Es mi compañero de vida, mi todo”, opinó. Sin embargo, aclaró que “no abrió su pareja” y buscó desmentir la idea de una relación perfecta.