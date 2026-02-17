Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”

En Villa Castells, le desvalijaron la casa y le volvieron a robar cuando fue a la Comisaría a hacer la denuncia
En Villa Castells, le desvalijaron la casa y le volvieron a robar cuando fue a la Comisaría a hacer la denuncia
Paro general contra la reforma laboral: el Gobierno descontará el día y confirman que no habrá transporte público
El Tren Roca sigue afectado por obras y no llega a La Plata: cuándo se normaliza el servicio
Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor
Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en su vivienda de Altos de San Lorenzo
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura
Buscan en La Plata a un joven de 16 años desaparecido hace dos semanas
Récord histórico: tres millones de turistas se movilizaron por el país y tuvo un fuerte impacto económico
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
Sextorsión mortal: una integrante de la banda que operaba desde una cárcel platense era empleada municipal de Morón
El empleo textil argentino, víctima colateral de la apertura importadora de Milei
El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
La ministra de Seguridad reveló que evalúan controles más severos en movilizaciones
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Son dos hermanitos, cumplen en febrero y compartieron torta: mitad de Estudiantes, mitad de Gimnasia
Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense
VIDEO. Una panadería de La Plata sufrió a ladrones armados y están a un robo de los 50: "Aterrados"
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Yanina Latorre se sinceró sobre la intimidad de su matrimonio y reveló que ella también le fue infiel a Diego Latorre, compartiendo su punto de vista sobre la lealtad y el perdón. La conductora visitó el estudio de Intrusos (América TV) y, en una charla sin filtros, confesó haber tenido un desliz años atrás.
A pesar de que su relación estuvo bajo el foco público por la infidelidad de su marido con Natacha Jaitt, Yanina sorprendió al dar vuelta la narrativa: “Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie”.”, lanzó.
La periodista fue más allá y compartió detalles del encuentro: “Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie”.
Aunque sostuvo que sus hijos “se están enterando ahora”, aseguró que el exfutbolista ya conocía la situación: “Me descubrió, se lo contó una 'conchuda' amiga mía en ese momento. Yo no era famosa, no trabajaba en la tele”, relató sobre el episodio.
Latorre sostuvo que para ella, la fidelidad física no es una exigencia para una relación larga: “A los 30 años de matrimonio son otras cosas las que te planteás. Para mí, la lealtad va por otro lado. Son cosas distintas la deslealtad y la infidelidad”, sentenció.
“Me ha sido infiel y creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causal de divorcio, hay tipos violentos y miserables”. Y fue más allá: “Yo no creo en la fidelidad, no digo que tengo una pareja abierta, pero uno elige qué perdonar y qué no”.
“No sé si es una aceptación, pasaron cosas y se perdonan. Vamos 31 años de casados, creo que en esto hay un poco de hipocresía de la gente porque le pasa a todo el mundo. Yo elijo vivir con Diego, me gusta vivir y compartir con él. Es mi compañero de vida, mi todo”, opinó. Sin embargo, aclaró que “no abrió su pareja” y buscó desmentir la idea de una relación perfecta.
Yanina Latorre: “Una amiga mía le contó a Diego que le fuí infiel”. https://t.co/YB5QJwR3Wq pic.twitter.com/7AvmtlXIzY— Real Time (@RealTimeRating) February 17, 2026
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí