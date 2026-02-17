Eduardo Domínguez define quién reemplazará a Gabriel Neves en el mediocampo

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo
El panorama en City Bell tras el clásico platense sumó una preocupación concreta para Eduardo Domínguez. El cuerpo técnico sabe que no podrá contar con Gabriel Neves, que sigue afectado por la molestia que lo obligó a salir en el primer tiempo del clásico y se perderá el próximo compromiso del equipo ante Sarmiento. Por ello, el entrenador evalúa quién podrá reemplazarlo en el equipo que recibirá al Verde el próximo viernes.
La participación del volante oriental en el clásico duró menos de lo previsto. A los pocos minutos del inicio, Neves sintió una molestia en el isquiotibial derecho. Si bien intentó continuar en cancha por un cuarto de hora más, el dolor resultó insoportable y obligó a su salida a los 32 minutos de la etapa inicial. La imagen del futbolista con hielo en la zona afectada durante el segundo tiempo fue el primer indicio de una dolencia severa.
Sin Neves a disposición, Eduardo Domínguez apostó por la proyección de la cantera. El juvenil oriundo de General Mansilla, Mikel Amondarain, aparece como la opción principal para ocupar la vacante en la mitad de la cancha. El joven ya sumó minutos de calidad en el clásico cuando reemplazó al uruguayo y logró un buen acople junto a Ezequiel Piovi para reorganizar la contención del equipo.
La decisión de Domínguez responde a la versatilidad y el despliegue que mostró el canterano en las últimas prácticas. Aunque el técnico evaluó otras variantes de mayor experiencia, la intención de mantener la dinámica en el círculo central inclina la balanza a favor de Amondarain para la seguidilla de partidos que el "Pincha" afrontará en las semanas venideras.
