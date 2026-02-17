Buscan en La Plata a un joven de 16 años desaparecido hace dos semanas

En La Plata, una mujer busca desesperadamente a su hijo, un joven de 16 años, que desapareció en la zona de Villa Elvira hace dos semanas. La denuncia ya fue radicada.

Según indicó la mujer, su hijo se llama Benjamín Espinoza, tiene 16 años y la última vez que se lo vio fue el sábado 31 de enero en 6 y 78 de la localidad platense.

“Está pérdido”, ruega desesperada la madre del chico, y agrega: “Ya no sabemos más qué hacer”. Pesa aproximadamente 65 kilos, mide 1.70 mts, tiene ojos negros y pelo oscuro.

“Tiene un leve problema en el habla”, sumó la madre. Quiénes lo hayan visto o tengan información, pueden comunicarse al 1172292213 o al 2214794274.



