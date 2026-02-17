Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

Opinión

El empleo textil argentino, víctima colateral de la apertura importadora de Milei

TOMÁS VIOLA

17 de Febrero de 2026 | 01:53
Edición impresa

Columnista de AFP

En una fábrica de ropa en Buenos Aires, decenas de trabajadores observan preocupados cómo las prendas importadas ganan terreno frente a máquinas de coser apagadas, postal de la crisis de la industria textil argentina ante las políticas de apertura comercial del gobierno de Javier Milei.

En Confecciones Seman, una fábrica de trajes y camisas, más de 100 empleados trabajan sumergidos en el sonido rítmico de las máquinas de coser.

Hasta hace dos años producían más de 3.000 trajes por mes. Ahora fabrican cerca de la mitad.

Desde 2023 el sector textil despidió más de 18.000 personas y funciona a un tercio de su capacidad instalada, según datos de febrero de la consultora Analytica y la Federación de Industrias Textiles de Argentina (FITA).

“Todo esto te saca las ganas”, dice el dueño de Confecciones Seman, Alejandro Pernas, con 40 años de experiencia en el sector.

LE PUEDE INTERESAR

La ONU y la UE, contra el avance israelí en Cisjordania

LE PUEDE INTERESAR

La importancia del buen estado edilicio de las escuelas públicas

El Gobierno destaca que el ingreso masivo de importaciones -incluida la llegada al país de plataformas chinas como Shein y Temu- bajó los precios en beneficio de los consumidores en un país donde la indumentaria ha sido históricamente costosa.

“Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo”, dijo días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los industriales advierten que ante la competencia que representan las importaciones baratas deberán profundizar los recortes de personal, en un sector que emplea a más de 500.000 personas en toda su cadena.

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, Milei impulsó un fuerte ajuste fiscal y flexibilizó las importaciones con el objetivo de reducir la inflación y abaratar precios, un programa que sin embargo derivó en una fuerte caída del consumo.

Desde entonces Pernas empezó a importar algunos productos terminados. Busca sostener los puestos de trabajo de la fábrica, pero dice que en estas condiciones de “apertura indiscriminada” y consumo deprimido no podrá hacerlo por mucho tiempo.

“Si el mercado permite que convivan los dos escenarios, producción local e importación, sería fantástico”, señala, pero advierte que en cambio “hoy el mercado en Argentina no es vigoroso”.

POLÉMICA

A 1.000 kilómetros de Confecciones Seman, en la provincia de Mendoza, un local vende por peso ropa usada importada de Asia, Estados Unidos y Europa, a 15.000 pesos por kilo.

“La ropa está muy cara. Estuve mirando en el centro y era una locura”, dice Jimena, de 34 años, mientras revisa percheros.

Las importaciones de ropa aumentaron un 97,3% el año pasado y, desde 2023, los precios cayeron un 30,6%, según un informe de la consultora Analytica.

Un informe de 2024 del centro de estudios Fundar indicó que la ropa en Argentina es 35% más costosa que en el resto de la región, aunque la tendencia es contraria en la indumentaria de gama baja y hay dispersión de precios.

Según Fundar, el proceso de encarecimiento se inició hace más dos décadas y entre las causas se encontraron “las crecientes barreras a la importación”.

Caputo dijo que el sector textil fue históricamente protegido por el Estado y en consecuencia los argentinos “han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro, 10 veces lo que vale en el mundo”, en un modelo que solo benefició a los empresarios del sector.

Las declaraciones de Caputo y otros funcionarios despertaron críticas de parte del sector textil y la FITA afirmó en un comunicado que el problema es la “competencia fraudulenta”, puesto que la producción nacional enfrenta “una elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y falta de financiamiento”.

PREOCUPACIÓN

El ingeniero industrial Daniel Romani (70), gerente de taller de Confecciones Seman, dice que la gente en la fábrica está “muy angustiada y muy nerviosa”.

“Es lógico, porque ve que de hacer 200 prendas pasó a 150, a 120 y ahora estamos haciendo 100 sacos por día. Entonces el operario que tiene oficio de muchos años acá se siente preocupado. Porque ¿dónde va a ir a trabajar?”.

La postura del Gobierno es que aquellas industrias que no puedan competir deben reconvertirse, pero Pernas tiene sus reparos.

“Mi empresa se puede reconvertir, mañana puede ser importadora, pero ¿en qué se va a reconvertir la chica que coloca mangas en mi empresa hace 30 años?”, pregunta el empresario.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

VIDEO. Así fue el ataque de un grupo de hinchas del Lobo a un Pincha antes del clásico

Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría

Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos

TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades

Sin micros, trenes ni vuelos: así será el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Cristian Medina y sus horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense
Últimas noticias de Opinión

La ONU y la UE, contra el avance israelí en Cisjordania

La importancia del buen estado edilicio de las escuelas públicas

Opinan los lectores

Inocencia Fiscal: ARCA definió cuándo aplicará la multa automática
Deportes
VIDEO. Así fue el ataque de un grupo de hinchas del Lobo a un Pincha antes del clásico
Eduardo Domínguez define quién reemplazará a Gabriel Neves en el mediocampo
Gimnasia anticipa su viaje por el paro general y ¿se vienen cambios en el equipo?
Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor
Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría
Policiales
Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Buscan en La Plata a un joven de 16 años desaparecido hace dos semanas
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en su vivienda de Altos de San Lorenzo
En Villa Castells, le desvalijaron la casa y le volvieron a robar cuando fue a la Comisaría a hacer la denuncia
Sextorsión mortal: una integrante de la banda que operaba desde una cárcel platense era empleada municipal de Morón
Espectáculos
Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
Información General
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla