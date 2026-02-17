Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en su vivienda de La Plata

En Villa Castells, le desvalijaron la casa y le volvieron a robar cuando fue a la Comisaría a hacer la denuncia
Un dramático episodio sacudió la tarde en las inmediaciones de la avenida 72. Un joven de nuestra ciudad terminó con su vida en el interior de su vivienda mientras se encontraba solo. El hallazgo lo realizó su propio padre, un efectivo retirado de la Policía Bonaerense, quien descubrió el cuerpo al regresar a su domicilio.
El hecho tuvo lugar en una propiedad ubicada en la calle 72 entre 16 y 17. Según el reporte oficial, el dueño de casa, se retiró del lugar junto a su esposa e hija. Mientras que su hijo, de 29 años, permaneció en el living de la casa.
Tras tres horas de ausencia, la familia regresó al hogar. Al ingresar y dirigirse hacia el sector de la cocina, el dueño encontró a su hijo tendido en el suelo. El joven presentó dos heridas de arma de fuego: una a la altura del esternón y otra en la zona de la sien.
El personal del Comando de Patrullas arribó al lugar tras un llamado de emergencia. Allí constataron la veracidad del relato del progenitor. Junto al cuerpo del joven hallaron la pistola calibre 9mm marca Bersa Thunder Pro, la cual pertenece al exefectivo policial.
El padre explicó a los uniformados que su hijo padecía un trastorno de personalidad y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. Debido a su patología, el joven debía contar con acompañamiento constante, situación que no ocurrió durante las horas previas al fatal desenlace.
La zona quedó resguardada por el personal de la dependencia local a la espera de los peritos de la Policía Científica. La causa quedó bajo la órbita de la UFI n.° 3, la cual impartió las directivas necesarias para completar la investigación y determinar la mecánica exacta del hecho.
Si usted o alguien que conoce atraviesa una crisis, puede comunicarse a la línea de prevención del suicidio al 0800-345-1435 o al 135 (Capital y Gran Buenos Aires).
