River, con Marcelo Gallardo en la mira y toda la presión, empata sin goles con Bolivar en la Copa Argentina

El Estadio Único de La Pedrera es el escenario donde River inicia su camino en la Copa Argentina 2026, ante Ciudad de Bolívar, equipo que milita en la Primera Nacional. La transmisión está a cargo de TyC Sports.

Ya en 6 minutos del primer tiempo llegó el primer intento de Juan Fernando Quintero para River, que sacudió un remate a distancia que terminó en las manos del arquero.

A los 10' respondió Ciudad de Bolívar cuando Santiago Beltrán contuvo un remate cruzado desde el costado derecho del área.

Tres minutos luego llegó un nuevo disparo del colombiano Quintero. Juanfer volvió a recurrir a la larga distancia, pero el balón terminó en las manos del arquero Agustín Rufinetti.

Cómo llegan River y Ciudad de Bolivar

Para el Millonario este debut no es solo una formalidad del calendario; es la oportunidad inmediata de dejar atrás las dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, la última ante Argentinos Juniors, que encendieron las primeras señales de alerta en el arranque de la temporada.

Marcelo Gallardo metió mano en el equipo y realizará cuatro cambios con respecto al 0-1 frente a Argentinos: Paulo Díaz, Matías Viña, Vera y Salas ingresarán por Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño.

El entrenador llega a este encuentro con algunas bajas. La más sensible sigue siendo la de Franco Armani, quien aún no se recupera de una inflamación en el talón tras su desgarro de pretemporada. El arco continuará bajo la responsabilidad del juvenil Santiago Beltrán.

En defensa, Paulo Díaz volverá a la zaga central y Matías Viña se perfila para ocupar el lateral izquierdo en lugar de Acuña. Lucas Martínez Quarta asoma como uno de los referentes del fondo.

Por lo pronto el plantel viajó anoche, fue recibido por una multitud en San Luis y espera conseguir una victoria que le permita recuperar confianza de cara a lo que viene en el calendario.

Del otro lado estará Ciudad de Bolívar, conjunto que recientemente logró el ascenso a la Primera Nacional y que afronta el partido con la intención de dar el golpe ante uno de los grandes del país.

Formaciones de River y Bolivar

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Suplentes: Ezequiel Centurión, Lautaro Rivero, Facundo González, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Santiago Lencina, Kendry Páez, Facundo Colidio, Ian Subiabre y Joaquín Freitas.

Bolivar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Alex Díaz, Arnaldo González, Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes. Suplentes: Enzo Álvarez, Federico Peralta, Tobías Fernández, Thiago Rodríguez, Jonatan Maciel, Facundo Mucignat, Maximiliano Gutiérrez, Brian Duarte, Lautaro Villegas, Axel Carrión y Marcos Sotelo.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

TV: TyC Sports.