River, con Marcelo Gallardo en la mira y toda la presión, empata sin goles con Bolivar en la Copa Argentina

Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Alquileres en La Plata: cuánto subirán en marzo tras la actualización del ICL
Reforma laboral: el Gobierno eliminó el artículo de las licencias médicas tras la presión de los bloques aliados
El Tren Roca vuelve a La Plata, tras las obras durante el feriado de carnaval
Qué se sabe del dramático robo en Villa Castells: le desvalijaron la casa y volvieron a entrar cuando fue a denunciar
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
River, con Gallardo en la mira y toda la presión, empata sin goles con Bolivar en la Copa Argentina
Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”
VIDEO. Así fue el ataque de un grupo de hinchas del Lobo a un Pincha antes del clásico
Alberto Samid fue internado en Uruguay, reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Reportan varios esquiadores de montaña desaparecidos tras avalancha en California
Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en su vivienda de Altos de San Lorenzo
Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor
Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura
Buscan en La Plata a un joven de 16 años desaparecido hace dos semanas
Récord histórico: tres millones de turistas se movilizaron por el país y tuvo un fuerte impacto económico
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
Sextorsión mortal: una integrante de la banda que operaba desde una cárcel platense era empleada municipal de Morón
El empleo textil argentino, víctima colateral de la apertura importadora de Milei
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
La ministra de Seguridad reveló que evalúan controles más severos en movilizaciones
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
Qué dejó el empate en el clásico y para qué está cada equipo
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Estadio Único de La Pedrera es el escenario donde River inicia su camino en la Copa Argentina 2026, ante Ciudad de Bolívar, equipo que milita en la Primera Nacional. La transmisión está a cargo de TyC Sports.
Ya en 6 minutos del primer tiempo llegó el primer intento de Juan Fernando Quintero para River, que sacudió un remate a distancia que terminó en las manos del arquero.
A los 10' respondió Ciudad de Bolívar cuando Santiago Beltrán contuvo un remate cruzado desde el costado derecho del área.
Tres minutos luego llegó un nuevo disparo del colombiano Quintero. Juanfer volvió a recurrir a la larga distancia, pero el balón terminó en las manos del arquero Agustín Rufinetti.
Para el Millonario este debut no es solo una formalidad del calendario; es la oportunidad inmediata de dejar atrás las dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, la última ante Argentinos Juniors, que encendieron las primeras señales de alerta en el arranque de la temporada.
Marcelo Gallardo metió mano en el equipo y realizará cuatro cambios con respecto al 0-1 frente a Argentinos: Paulo Díaz, Matías Viña, Vera y Salas ingresarán por Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño.
LE PUEDE INTERESAR
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
LE PUEDE INTERESAR
El pase de Cristian Medina al Botafogo, a horas de definirse
El entrenador llega a este encuentro con algunas bajas. La más sensible sigue siendo la de Franco Armani, quien aún no se recupera de una inflamación en el talón tras su desgarro de pretemporada. El arco continuará bajo la responsabilidad del juvenil Santiago Beltrán.
En defensa, Paulo Díaz volverá a la zaga central y Matías Viña se perfila para ocupar el lateral izquierdo en lugar de Acuña. Lucas Martínez Quarta asoma como uno de los referentes del fondo.
Por lo pronto el plantel viajó anoche, fue recibido por una multitud en San Luis y espera conseguir una victoria que le permita recuperar confianza de cara a lo que viene en el calendario.
Del otro lado estará Ciudad de Bolívar, conjunto que recientemente logró el ascenso a la Primera Nacional y que afronta el partido con la intención de dar el golpe ante uno de los grandes del país.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Suplentes: Ezequiel Centurión, Lautaro Rivero, Facundo González, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Santiago Lencina, Kendry Páez, Facundo Colidio, Ian Subiabre y Joaquín Freitas.
Bolivar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Alex Díaz, Arnaldo González, Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes. Suplentes: Enzo Álvarez, Federico Peralta, Tobías Fernández, Thiago Rodríguez, Jonatan Maciel, Facundo Mucignat, Maximiliano Gutiérrez, Brian Duarte, Lautaro Villegas, Axel Carrión y Marcos Sotelo.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
TV: TyC Sports.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí