Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval

En el primer fin de semana largo del año unos 3 millones de turistas se movilizaron por el país, lo que representa un 7,2% más que el año pasado. Así se desprende de un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), según el cual el movimiento dejó un impacto económico directo superior al billón de pesos en alojamiento, comidas, transporte, compras y recreación.
De acuerdo con el relevamiento, el gasto total creció un 6% a precios constantes respecto del año pasado. El desembolso diario promedió los $ 111.605 por turista, aunque se redujo un 7,7% en términos reales. A diferencia de 2025, la estadía fue más holgada: 3 días en promedio frente a los 2,8 del año anterior. Las promociones en hotelería y transporte aéreo jugaron un rol clave en la elección de destinos.
Como señalan desde la CAME, el récord histórico anterior se había alcanzado en 2023, con 2.925.000 viajeros. Superar esa cifra en un contexto de restricciones de ingresos familiares refuerza la centralidad del Carnaval como fecha clave del calendario turístico. Es, además, el quinceavo año consecutivo en que la Argentina celebra oficialmente esta festividad tras más de tres décadas fuera del calendario de feriados nacionales.
Y es que fue un fin de semana colmado de eventos culturales, artísticos y recreativos en todos los rincones del país. Incluso ciudades menos tradicionales en materia turística lograron atraer visitantes con propuestas carnavalescas originales.
De hecho, los destinos con tradición carnavalera fueron los más elegidos, especialmente en Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con modalidades bien diferenciadas entre el litoral y el norte. También tuvieron fuerte convocatoria la costa y el interior bonaerense, Mendoza y el sur del país.
El movimiento aéreo reflejó la magnitud del desplazamiento: entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros. Solo Aerolíneas movilizó más de 220.000 personas en cuatro días, con el viernes como jornada pico. A esto se sumó el crecimiento del 27% en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina, según informó Buquebus, consolidando el flujo regional.
En las rutas, el éxodo hacia la Costa Atlántica fue contundente. La Ruta 2 y la Ruta 11 registraron tránsito intenso, con picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata. El movimiento también se hizo sentir en terminales y accesos al AMBA.
Viajar implicó un esfuerzo económico significativo. Un informe del INECO-UADE estimó que una familia tipo necesitó $ 1.265.013 para vacacionar dentro del país, equivalente al 74% del salario promedio RIPTE. En términos reales, el esfuerzo se mantuvo prácticamente sin cambios frente a 2025, sosteniendo al turismo interno como un consumo resiliente.
En la provincia de Buenos Aires el despliegue fue masivo. Mar del Plata superó el 80% de ocupación, con visitantes que llegaron incluso de manera espontánea. Playas, comercios y servicios trabajaron a pleno en uno de los mejores desempeños de febrero. El Gran Corso Central en Plaza España reunió a más de mil participantes entre la Guardia Nacional del Mar, murgas y comparsas.
Chascomús también registró altos niveles de ocupación, con estadías de tres noches y un gasto promedio cercano a los $ 100.000 diarios por persona. El Carnaval Infantil y los eventos deportivos en la laguna fueron parte de la agenda. En el interior, Lincoln —Capital Nacional del Carnaval Artesanal—, 25 de Mayo con su Corsódromo del Parque Laguna Las Mulitas, Dolores, Necochea, Villa Gesell y distritos del Conurbano como Ensenada, Avellaneda y Quilmes desplegaron desfiles y espectáculos gratuitos.
Más de veinte municipios bonaerenses se convirtieron en escenario a cielo abierto. El balance dejó cifras históricas y confirmó que el Carnaval no solo es fiesta: es también uno de los motores más potentes del turismo interno argentino.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
