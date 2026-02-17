Reportan varios esquiadores de montaña desaparecidos tras avalancha en California

Varios esquiadores de montaña fueron reportados como desaparecidos hoy martes después de una avalancha ocurrida en el condado de Nevada en el estado de California, Estados Unidos, informaron autoridades locales.

El equipo de búsqueda y rescate del alguacil del condado de Nevada, junto con otras agencias locales, se movilizó hoy por la mañana después de recibir informes sobre la avalancha en la zona de Castle Peak a alrededor de las 11:30 hora local.

“Se informó que un grupo de esquiadores de montaña estuvo involucrado en el incidente. Varios miembros del grupo están desaparecidos en este momento”, dijo la oficina del sheriff del condado de Nevada.

El incidente ocurrió en medio de una importante tormenta invernal que recorre el norte de California. Los centros turísticos de esquí en la zona del lago Tahoe reportaron alrededor de 60 centímetros de nuevo para el mediodía de hoy. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan.