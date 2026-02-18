Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cuatro partidos están en duda

Por el paro de la CGT, se unió UTEDYC y este jueves 19 no habría futbol en la Liga Profesional

Deportes |Cuatro partidos están en duda

Por el paro de la CGT, se unió UTEDYC y este jueves 19 no habría futbol en la Liga Profesional

18 de Febrero de 2026 | 12:16

La jornada de partidos programados para este jueves 19 de febrero en el fútbol argentino quedó en duda por la medida de fuerza nacional convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la posible adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), el gremio que nuclea al personal clave para el desarrollo de los encuentros.

La medida de fuerza fue impulsada en rechazo a las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo que se debaten en la Cámara de Diputados y está prevista para coincidir con la fecha de votación del proyecto. De confirmarse, el paro general de 24 horas implicaría la ausencia de trabajadores esenciales dentro de los estadios, como control de accesos, validación de entradas y funciones operativas, lo que haría inviable la realización normal de los partidos. 

Por este motivo la programación del Torneo Apertura 2026 corre riesgo de ser reprogramada. Los encuentros en cuestión son Defensa y Justicia vs Belgrano, San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia vs Independiente e Instituto vs Atlético Tucumán.

Además, otro compromiso de alto perfil que podría verse afectado es la final de ida de la Recopa Sudamericana entre Club Atlético Lanús y Flamengo, programada también para este jueves en el estadio de Lanús. Ese encuentro de carácter internacional exige logística y personal especializados que quedarían comprometidos si UTEDYC se suma al paro.

Hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino ni de la Liga Profesional de Fútbol sobre la postergación definitiva de los partidos.

