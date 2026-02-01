Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

“Lo usé”: terrible confesión de Flor Vigna sobre su nueva canción dedicada a Luciano Castro
1 de Febrero de 2026 | 15:47

Escuchar esta nota

Tras el lanzamiento de su último tema, “La vara está baja”, Flor Vigna quedó en el centro de la tormenta mediática. La canción, dedicada abiertamente a su expareja Luciano Castro, desató una ola de comentarios en redes sociales acusándola de no poder superar la relación. Lejos de llamarse a silencio, la cantante publicó un video donde enfrentó los cuestionamientos con ironía y análisis de mercado.

Vigna no esquivó los adjetivos que le dedicaron los usuarios. "¿Soy intensa? Sí, soy re intensa. Y vamos a responder a un par de críticas", disparó al inicio de su descargo.

La artista aprovechó la polémica para explicar la lógica detrás del videoclip, argumentando que todo está fríamente calculado para captar la atención en la era digital. "Vivimos en una sociedad hiperestimulada... si no le das dopamina inmediatamente, el público se va", sostuvo.

Vigna detalló que los estímulos visuales y el mensaje del video fueron guionados para atrapar a la audiencia. "En vez de pelearme con el momento cultural... lo usé a mi favor", sentenció, dejando en claro que la controversia es parte de su estrategia de difusión.

Sobre el final, hizo una reflexión sobre su identidad artística, asegurando que busca desprenderse de los rótulos de "bailarina", "actriz" o "boxeadora". "Por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar", concluyó, agradeciendo tanto a quienes la bancan como a sus detractores por enseñarle a reírse de sí misma.

 

