“Lo usé”: terrible confesión de Flor Vigna sobre su nueva canción dedicada a Luciano Castro

La familia y los allegados de Rocío Alvarito convocaron a una marcha para pedir justicia en La Plata
La familia y los allegados de Rocío Alvarito convocaron a una marcha para pedir justicia en La Plata
Calles cortadas en el centro de La Plata por el rodaje de Netflix: qué zonas evitar
Dos árboles cayeron este domingo en La Plata y generaron preocupación entre los vecinos
Demorado en Ruta 2: manejaba con una licencia falsificada y droga
Dramático pedido de ayuda del luchador Vicente Viloni en redes: "Perdón, no puedo más"
Cinco personas detenidas por apedrear un micro de la línea 275 en la Región
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
VIDEO.- “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Madrugada violenta en City Bell: rompió el ingreso, causó destrozos y robó en un centro médico
Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams
VIDEO. Filmaron la fuga de un menor desde un instituto en La Plata y el video se viralizó
“Me mintieron”: giro en la brutal golpiza a un adolescente en Pinamar, su amigo confesó y está detenido
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos
“Es un acto de amor enorme”: Marcela Morelo habló sobre la adopción de sus hijos
Comenzó febrero y este domingo la máxima será de 30º: ¿cúando llega la ola de calor a La Plata?
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este domingo 1 de febrero
Contenedores desbordados y basura en las calles: crece el malestar de los vecinos del centro de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras el lanzamiento de su último tema, “La vara está baja”, Flor Vigna quedó en el centro de la tormenta mediática. La canción, dedicada abiertamente a su expareja Luciano Castro, desató una ola de comentarios en redes sociales acusándola de no poder superar la relación. Lejos de llamarse a silencio, la cantante publicó un video donde enfrentó los cuestionamientos con ironía y análisis de mercado.
Vigna no esquivó los adjetivos que le dedicaron los usuarios. "¿Soy intensa? Sí, soy re intensa. Y vamos a responder a un par de críticas", disparó al inicio de su descargo.
La artista aprovechó la polémica para explicar la lógica detrás del videoclip, argumentando que todo está fríamente calculado para captar la atención en la era digital. "Vivimos en una sociedad hiperestimulada... si no le das dopamina inmediatamente, el público se va", sostuvo.
Vigna detalló que los estímulos visuales y el mensaje del video fueron guionados para atrapar a la audiencia. "En vez de pelearme con el momento cultural... lo usé a mi favor", sentenció, dejando en claro que la controversia es parte de su estrategia de difusión.
Sobre el final, hizo una reflexión sobre su identidad artística, asegurando que busca desprenderse de los rótulos de "bailarina", "actriz" o "boxeadora". "Por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar", concluyó, agradeciendo tanto a quienes la bancan como a sus detractores por enseñarle a reírse de sí misma.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí