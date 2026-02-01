Rápido operativo de emergencia por la picadura de una raya a una turista en la Isla Paulino

Un sector de La Plata sin agua: crecen los reclamos y el Acueducto Norte sigue sin dar respuestas
Un sector de La Plata sin agua: crecen los reclamos y el Acueducto Norte sigue sin dar respuestas
Una turista fue auxiliada y trasladada este sábado luego de sufrir la picadura de una raya en la Isla Paulino, en Berisso. Gracias a la rápida activación del protocolo de emergencia, la evacuación se realizó por vía fluvial en pocos minutos y permitió su derivación a un centro de salud para recibir atención médica.
El episodio se registró cerca de las 18, cuando guardavidas del puesto 1 de la isla alertaron sobre la situación y solicitaron un traslado urgente, debido a las dificultades que presenta el acceso terrestre en ese sector. Ante el llamado, se coordinó de inmediato un operativo conjunto desde Palo Blanco.
Desde esa zona partió una embarcación a motor que concretó el rescate y el traslado de la mujer hacia la costa continental. Minutos después, alrededor de las 18.15, la turista arribó a Palo Blanco, donde ya la aguardaba una ambulancia que la llevó a un hospital.
Desde el Sindicato de Guardavidas destacaron la coordinación entre los equipos de Isla Paulino y Palo Blanco, el apoyo náutico y el servicio de salud, y remarcaron que el uso de los sistemas de comunicación y el trabajo articulado fueron determinantes para garantizar una evacuación rápida y segura.
