Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

El Gobierno levantó una medida antidumping sobre el aluminio chino

La medida se da en medio de la tensión con el dueño de Fate, propietario de la empresa productora

El Gobierno levantó una medida antidumping sobre el aluminio chino
23 de Febrero de 2026 | 11:01

Escuchar esta nota

El ministerio de Economía dispuso el cierre del examen por vencimiento de la medida antidumping sobre hojas de aluminio de origen chino sin mantener el derecho del 28% vigente desde 2020, a través de la Resolución 172/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.

El producto alcanzado es la mercadería clasificada en la posición arancelaria NCM 7607.11.90, descripta como “hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1.300 mm”. Se trata del foil utilizado en la fabricación de envases de alimentos, bebidas, medicamentos y membranas aislantes para la construcción.

El derecho antidumping eliminado había sido fijado en 2020 por la Resolución 88 del entonces ministerio de Desarrollo Productivo en un 28% ad valorem sobre los valores FOB de exportación, a pedido de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., única productora de foil y de aluminio primario en el país, propiedad del dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla.

De acuerdo con los considerandos de la norma, la subsecretaría de Comercio Exterior concluyó en agosto de 2025 que no surgía un margen de dumping para las operaciones hacia la Argentina en el período investigado, aunque determinó un margen de recurrencia de dumping del 14,47% al comparar valores con exportaciones de China hacia Chile.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), mediante el Acta de Directorio N°2618 del 21 de enero de 2026, recomendó considerar observaciones adicionales antes de decidir sobre la prórroga. El organismo indicó que durante la vigencia del derecho las importaciones chinas cayeron a menos del 3 por ciento del consumo aparente nacional. En ese período, ALUAR incrementó su participación de mercado del 64% en 2019 al 91% en 2024 y subió sus precios entre 5 y 7 por ciento en términos relativos, pese a que el precio internacional del aluminio primario, su principal insumo, cayó 16%.

La CNCE señaló además que el foil de aluminio impacta en “diversas cadenas productoras de bienes de consumo básico” y que el producto representa entre el 3 y el 4 por ciento de la facturación total de ALUAR, empresa que controla entre el 60% y el 65% del costo de producción del foil al ser la única fabricante de aluminio primario.

LE PUEDE INTERESAR

San Nicolás: GO refuerza controles médicos para una práctica segura

LE PUEDE INTERESAR

Chivilcoy: municipales cuestionan a Britos por dichos y suba insuficiente
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Etcheverry: un campeón marcado con épica

Comienza la era del "Cacique" Medina en Estudiantes, con el foco puesto en Newell`s

Newell’s, próximo rival de Estudiantes, está en llamas: Bernardi, interino

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Últimas noticias de Política y Economía

San Nicolás: GO refuerza controles médicos para una práctica segura

Chivilcoy: municipales cuestionan a Britos por dichos y suba insuficiente

El Gobierno acusa al dueño de Fate de actuar en complicidad con la “vieja política”

Impuestos y elecciones: La Rosada apunta a más reformas
Información General
Adicción a las redes: también afecta a los mayores
Detenida en Río denunció mensajes con amenazas
Los números de la suerte del lunes 23 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Espectáculos
El Roña Castro "quiere boxear" a Wanda Nara: le aseguró alimentos para su comedor pero no cumplió 
Rosa María Juana Martínez Suárez: cómo nació el nombre artístico de Mirtha Legrand
Comienza Gran Hermano Generación Dorada, quiénes son los participantes: actores, ex GH y novios de famosos 
La periodista Andrea Taboada acusa que la mordió un perro en la playa: sangre, golpes, insultos y denuncia policial 
“El agente secreto”: pinta tu dictadura y pintarás el mundo
Deportes
VIDEO. El impresionante gol de Piedrahita, ex Gimnasia, digno de Puskas en Bulgaria
Cristian Medina fue recibido como una mega estrella en Brasil: "Se hizo largo este tema"
Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha
En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Etcheverry: un campeón marcado con épica
Policiales
Familiares y amigos convocan a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Veinte años de prisión para dos viudas negras
Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico
Piden reagendar juicio a ex barras de Estudiantes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla