El Gobierno levantó una medida antidumping sobre el aluminio chino

La medida se da en medio de la tensión con el dueño de Fate, propietario de la empresa productora
El ministerio de Economía dispuso el cierre del examen por vencimiento de la medida antidumping sobre hojas de aluminio de origen chino sin mantener el derecho del 28% vigente desde 2020, a través de la Resolución 172/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.
El producto alcanzado es la mercadería clasificada en la posición arancelaria NCM 7607.11.90, descripta como “hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1.300 mm”. Se trata del foil utilizado en la fabricación de envases de alimentos, bebidas, medicamentos y membranas aislantes para la construcción.
El derecho antidumping eliminado había sido fijado en 2020 por la Resolución 88 del entonces ministerio de Desarrollo Productivo en un 28% ad valorem sobre los valores FOB de exportación, a pedido de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., única productora de foil y de aluminio primario en el país, propiedad del dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla.
De acuerdo con los considerandos de la norma, la subsecretaría de Comercio Exterior concluyó en agosto de 2025 que no surgía un margen de dumping para las operaciones hacia la Argentina en el período investigado, aunque determinó un margen de recurrencia de dumping del 14,47% al comparar valores con exportaciones de China hacia Chile.
La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), mediante el Acta de Directorio N°2618 del 21 de enero de 2026, recomendó considerar observaciones adicionales antes de decidir sobre la prórroga. El organismo indicó que durante la vigencia del derecho las importaciones chinas cayeron a menos del 3 por ciento del consumo aparente nacional. En ese período, ALUAR incrementó su participación de mercado del 64% en 2019 al 91% en 2024 y subió sus precios entre 5 y 7 por ciento en términos relativos, pese a que el precio internacional del aluminio primario, su principal insumo, cayó 16%.
La CNCE señaló además que el foil de aluminio impacta en “diversas cadenas productoras de bienes de consumo básico” y que el producto representa entre el 3 y el 4 por ciento de la facturación total de ALUAR, empresa que controla entre el 60% y el 65% del costo de producción del foil al ser la única fabricante de aluminio primario.
