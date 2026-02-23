Cambaceres cayó en su debut por la Primera C

Cambaceres debutó con el pie izquierdo su andar en la Primera C, tras caer ante Estrella del Sur 2-0 en el Estadio Ciudad de San Vicente. El presidente de la AFA, Claudio Tapia estuvo presente en el partido y fue distinguido por parte de los dirigentes locales.

El Rojo no comenzó como esperaba su aventura por la cuarta categoría del fútbol argentino. Si bien pudo mantener un control en los primeros minutos de juego, un error en un tiro de esquina propio le jugó una mala pasada, para que Estrella rompa el cero a los 25 minutos del primer tiempo. Para peor, en el ocaso de esa etapa, Romero se fue expulsado por una agresión.

Con el resultado en contra y un jugador de menos, los dirigidos por Darío Ortiz no pudieron revertir la situación. Además, Juan Ignacio Trentin se retiró con una molestia a los 14 minutos del complemento. Ya en el final del encuentro, los dueños de casa sellaron la victoria por 2-0 con la anotación de Campuzzano.

La próxima fecha, el Rojo buscará levantar cabeza ante Argentino de Rosario en Ensenada.