Deportes |Primera Nacional

Victorias de Almirante y Chacarita, lo más destacado

Ganó la fragata

23 de Febrero de 2026 | 02:15
Edición impresa

La segunda fecha de la Primera Nacional dejó triunfos clave de Almirante Brown y Chacarita Juniors, además de empates cargados de tensión entre Bolívar y Los Andes y entre Defensores de Belgrano y Godoy Cruz.

El conjunto de Isidro Casanova logró su primera victoria como local, el Funebrero ratificó su buen arranque y los otros dos encuentros repartieron puntos en partidos intensos y disputados.

En el Fragata Presidente Sarmiento, Almirante Brown venció 2-1 a All Boys con un doblete de Tomás Almada y celebró su primer triunfo en casa.

El equipo de Rodrigo Alonso abrió el marcador a los 14 minutos tras una asistencia de Pomelo Vera, mientras que Hernán Grana igualó rápido para la visita y le dio ritmo a un primer tiempo dinámico.

Sin embargo, una desatención defensiva del conjunto de Floresta permitió la aparición de Leandro Iglesias, quien asistió otra vez a Almada para el gol decisivo.

En el Eva Perón, Bolívar y Los Andes empataron 1-1 en un duelo caliente. Mauricio Asenjo adelantó al Milrayitas tras un contraataque veloz pero cuando el triunfo visitante parecía asegurado, Nahuel Yeri lanzó un pelotazo profundo y Braian Duarte definió a los 41 del complemento para el empate definitivo. El cierre incluyó empujones y expulsiones.

Chacarita derrotó 3-1 a Gimnasia de Jujuy en Villa Maipú y confirmó un arranque prometedor. Maximiliano Meléndez abrió el marcador tras una buena combinación ofensiva y luego el Funebrero amplió mediante Juan Ignacio Barbieri en una contra precisa. Francisco Cristaldo convirtió el tercero, mientras que Pablo Argañaraz descontó para el Lobo.

En el Bajo, Defensores de Belgrano y Godoy Cruz igualaron 1-1. Enzo González marcó de cabeza al minuto para el Dragón tras un centro de Ezequiel Aguirre, aunque el Tomba reaccionó antes del descanso con una acción individual de Tomás Pozzo que selló el empate. Colón rescató un punto al igualar en Salta con Central Norte 0 a 0. En Munro Colegiales superó 1-0 a Atlanta y Temperley 1-0 a Agropecuario.

 

