La Villa se recuperó con un buen triunfo en casa

Con goles de Alejandro Lugones, Franco Ojeda y el ingresado Kevin Pavía, Villa San Carlos logró modificar la imagen inicial ante su público y derrotó 3-1 a Ituzaingó, para sumar las tres primeras unidades en el torneo de la B Metro tras la derrota inicial -también en casa- ante Liniers.

El conjunto de Berisso logró sacar una tempranera ventaja en el partido cuando pudo asociar a Rodrigo Salinas y Ezequiel Melillo, quien habilitó a Alejandro Lugones para el 1 a 0.

Antes de la media hora de juego, Franco Ojeda marcó el segundo tanto para el local tras capitalizar el rebote del arquero tras un disparo de Salinas en una pelota parada. Cerca del final de la primera etapa, el veterano delantero paraguayo Alcides Miranda Moreira marcó el descuento para el Verde.

En el complemento, a la media hora, la Villa terminó con cualquier duda y loiquidó el partido por intermedio de Kevin Pavía, que había ingresado en la primera parte en lugar del lesionado Zago Zegarra. Un golazo del juvenil que llegó de Arsenal, que enganchó de voleaun centro de Farías tras dejar a dos hombres en el camino.

Villa San Carlos (3): Tomás Akimenco; Santino Fabi, Alejo Lloyaiy, Franco Ojeda, Simón Cañete; Franco Mussis, Ángel Acosta, Ezequiel Melillo; Alejandro Lugones, Rodrigo Salinas, Zago Zegarra. DT: Pablo Miranda.

Ituzaingó (1): Matías Balderrama; Nahuel Santiago, Mauro Aguirre, Emmanuel Mantovani, Ignacio Liporace; Matías Campusano, Juan Manuel Fernández, Alan Sotelo, Alcides Miranda Moreira; Jonathan Maza, Edilson Giménez. DT: Diego Herrero.

Goles: PT 11m. Lugones (V), 24m. Ojeda (V), 37m. Miranda Moreira (I). ST 29m. Pavía (V).

Cambios: PT 36m. Kevin Pavía por Zegarra (V). ST al inicio Franco Luppino por Sotelo (I), 15m. Luciano Machín, Fernando Farías y Francisco Cairo por Melillo, Salinas y Santino Fabi (V); 20m. Eleazar Maciel y Lautaro Méndez por Mantovani y Fernández (I); 37m. Alejo Politano y Tomás Esquivel por Liporace y Giménez (I); 42m. Mauro Plastino por Lugones (V).

Amonestados: Farías (V); Esquivel y Maciel (I).

Árbitro: Marcos Recalde.

Estadio: Genacio Sálice.

En los restantes partidos del domingo, Talleres le ganó 1-0 a Argentino de Quilmes, Deportivo Merlo le ganó como visitante 1-0 a Villa Dálmine y Liniers y San Martín de Burzaco empataron 0 a 0.