Unión fue un poco más y derrotó a Aldosivi

Confirmando la superioridad de la Zona A sobre la B, del mismo modo que el año pasado, Unión derrotó 1-0 a Aldosivi y logró mantener la tremenda ventaja de un grupo sobre el otro en los Interzonales jugados en esta jornada.

En un partido cerrado y cargado de tensión, Unión de Santa Fe venció 1 a 0 a Aldosivi y logró un respiro fundamental en el campeonato. El conjunto dirigido por Leonardo Madelón supo golpear en el momento justo y aguantar la embestida final de un “Tiburón” que sigue sin encontrar el rumbo en su segundo año en la máxima categoría.

El único tanto del encuentro llegó de la mano de Cristian Tarragona, quien conectó un centro preciso para vencer la resistencia del arquero Werner. El gol desató el delirio en el Estadio 15 de Abril, que presentó un marco espectacular para apoyar a un equipo que venía de una racha irregular.

En los minutos finales el Tiburón fue con todo por el empate pero se chocó contra la defensa rival y sus propias limitaciones. Le está costando a los marplatenses.