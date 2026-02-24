Alavés rescató un punto en el final: fue 2-2 contra Girona

En un cierre de jornada electrizante para esta fecha 24 de LaLiga 2025/26, el Deportivo Alavés y el Girona empataron 2 a 2 en un encuentro que tuvo de todo: goles, cambios de guion y una intensidad física que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el último segundo.

Alavés rescató un punto de oro ante un Girona que no supo cerrarlo con un gol del argentino Luca Boye en el último minuto del partido. Los dos equipos siguen en mitad de tabla.