Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal

El bloque de concejales platenses de La Libertad Avanza (LLA) presentó un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo municipal dé cuentas de la recaudación de la tasa por Servicios Varios y la contribución destinada al Fondo de Inversión de Infraestructura e Intervenciones Urbanas, así como la forma en la que este concepto fue implementado por la gestión local.

Se trata de un inciso presente en la Ordenanza Fiscal Impositiva 2025, del que la bancada opositora busca precisar qué servicios se engloban en la denominación “servicios varios”, y su destino de afectación exclusiva, es decir, qué obras fueron beneficiadas por ese concepto y en qué grado de ejecución se encuentran, especificando programas, obras o servicios financiados.

El pedido fue presentado esta semana el Concejo Deliberante, con el argumento de que resulta “indispensable” conocer “con precisión” cuánto se recauda por cada concepto y en qué se aplica. El proyecto se da en el marco de la polémica que el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, mantuvo con algunos intendentes, al reclamarles que rindan cuentas de los tributos que cobran en sus municipios.

El proyecto será presentado formalmente por el bloque opositor en la primera sesión ordinaria del año, convocada para el jueves 5 de marzo. Como viene publicando este diario, el martes 3 el intendente, Julio Alak, encabezará el acto de apertura de sesiones en el recinto del deliberativo, con un discurso de balance sobre sus primeros dos años de gestión y sus proyectos para el futuro.

Mientras tanto, en el Concejo se lleva a cabo una fuerte puja entre el peronismo y el bloque libertario por las titularidades de las principales comisiones. Según trascendió, por estas horas continuaban las negociaciones entre los dos bloques principales, dado que, tras las elecciones de septiembre, el oficialismo estrena una banca de 12 miembros y el partido violeta, una de siete. Por estas horas, se hablaba de un reparto de siete comisiones para el primero y cuatro para el segundo, quedando Planeamiento, Hacienda y Legislación en manos del alakismo.