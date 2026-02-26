San Martín de San Juan y Morón están en 16avos

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Por la crisis, la Comuna cobrará la tasa SUM de forma mensual
Consumo dispar, con mejoras en los minoristas y bajas en los mayoristas
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado
En la continuidad de los 32avos de la Copa Argentina, San Martín de San Juan derrotó 2-0 a Deportivo Madryn y avanzó a la siguiente ronda del certamen federal, donde chocará con Platense. Leonardo Monje y Federico Murillo, convirtieron los tantos del elenco sanjuanino.
Por su parte, en el estadio Norberto Tomaghello, Deportivo Morón derrotó 1-0 a Godoy Cruz y se metió en la próxima ronda, por el tanto de Mariano Santiago, en contra. El Gallo enfrentará a Midland en la próxima instancia.
