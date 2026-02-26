San Martín de San Juan y Morón están en 16avos

En la continuidad de los 32avos de la Copa Argentina, San Martín de San Juan derrotó 2-0 a Deportivo Madryn y avanzó a la siguiente ronda del certamen federal, donde chocará con Platense. Leonardo Monje y Federico Murillo, convirtieron los tantos del elenco sanjuanino.

Por su parte, en el estadio Norberto Tomaghello, Deportivo Morón derrotó 1-0 a Godoy Cruz y se metió en la próxima ronda, por el tanto de Mariano Santiago, en contra. El Gallo enfrentará a Midland en la próxima instancia.