Prometió y cumplió: La Mona Giménez vuelve en mayo a La Plata de la mano del primer Festival Nacional de Cuarteto

Cuando en noviembre pasado fue reconocido como Visitante Ilustre de nuestra ciudad, La Mona Jiménez no dejó pasar la oportunidad para lanzar un anuncio que sonó a sueño grande: traer a la ciudad el primer Festival Nacional del Cuarteto. Hoy, esa promesa tomó forma concreta.
La organización confirmó que el Festival Nacional del Cuarteto 2026 se realizará en mayo y con dos entregas históricas: una en La Plata y otra en Córdoba.
En La Plata, la cita será el 1 de mayo y el lugar, el ya anunciado por el artista cordobés: el Estadio Único Diego Armando Maradona.
La entrega cordobesa será el 24 de mayo y el escenario será el Anfiteatro José Hernández en Jesús María.
LA PROGRAMACIÓN
Con La Mona Jiménez a la cabeza de la programación de la primera edición de este evento que buscará consolidarse, la jornada incluirá otros nombres de peso, desde El Loco Amato hasta Ulises Bueno.
También tendrá su espacio en el line up otras figuras como Desakata2, Damián Córdoba y Cachumba. Lore Jiménez, hija de la leyenda, volverá a subir al escenario, al igual que otros artistas como Valentina Márquez y Simón Aguirre.
Las entradas saldrán a la venta próximamente a través de universotickets.com
