Con un chaleco antibalas y una moto robada horas antes en La Plata, así cayeron dos jóvenes en un operativo

La delincuencia sobre dos ruedas sufrió un nuevo revés este jueves en la vecina localidad de Ensenada. Efectivos de seguridad concretaron la aprehensión de dos sujetos de 20 y 22 años que transitaban por la vía pública con una moto que había sido sustraída horas antes.

El operativo cobró mayor relevancia cuando los uniformados descubrieron que uno de los sospechosos ocultaba entre sus ropas una funda de chaleco antibalas, un elemento de uso habitual en las fuerzas policiales.

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo Motorizado Departamental. Los agentes patrullaban la jurisdicción y divisaron a los implicados en la intersección de la calle 38 bis entre 127 y 128. Ante la actitud evasiva de los ocupantes del rodado, los oficiales ordenaron detener la marcha para efectuar una identificación de rutina.

Al cruzar los datos del vehículo a través del sistema informático, la red emitió un alerta inmediata. La motocicleta, una Mondial modelo LD 110, poseía un pedido de secuestro activo.

El registro oficial detalló que el robo ocurrió este mismo jueves, en el marco de una causa caratulada como "Robo motovehículo" que tramita la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 de La Plata.