Con un chaleco antibalas y una moto robada horas antes en La Plata, así cayeron dos jóvenes en un operativo

En una votación ajustada, el Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares
En una votación ajustada, el Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares
Ni el endeudamiento para comer frena la caída en los almacenes y comercios de barrio de La Plata
Sigue la pelea en el Senado bonaerense por cargos clave y la sesión no arranca
El inicio de clases y el paro docente: el Gobierno convocó a la paritaria nacional
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
“Cuento del tío” en pleno centro de La Plata: engañaron, golpearon y ataron a una mujer en su departamento
VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque
En la despedida de Gallardo, River gana 3 a 1 ante Banfield en un Monumental caliente
Reprograman el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo en el caso del atropello a los motociclistas en La Plata
“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata
Judiciales bonaerenses anunciaron un paro para la próxima semana
Condena firme a los falsos policías que raptaron a Lalo Ramos en la Autopista La Plata
Así avanza la obra de la Nueva Planta Potabilizadora que abastecerá al Gran La Plata
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
La AFA irá a la Justicia y asegura que "no será sometido a veeduría ilegítima"
Sigue grave la joven emprendedora platense que se accidentó con un cuatriciclo
VIDEO.- Enorme columna de humo negro y varias dotaciones de Bomberos en el incendio de un depósito de pinturas en la Av. 122
A pesar de los rumores, Gimnasia visitará a Banfield sin público visitante en la fecha 10
Cinthia Fernández apuntó contra Tamara Pettinato y extendió sus críticas a su familia
Operativo de la Policía Federal en la feria de compras de Villa Elvira: ¿qué buscan?
Murió el "Carnicero de Giles": su historia de fuga en La Plata y 12 días de búsqueda frenética
Las propuestas de un gremio a Kicillof para aumentar sus salarios y a la vez “fortalecer las finanzas” en la Provincia
VIDEO. Estaba prófugo de la Justicia y cayó tras atacar a una mujer en pleno centro de La Plata
VIDEO. Cuatro motociclistas frenaron el tránsito y se agarraron a trompadas en el centro de La Plata
Principio de acuerdo en la UCR bonaerense para votar el 7 de junio
Daniela de Lucía reapareció en redes tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre
Gran Hermano: una expareja de Brian Sarmiento lo denunció públicamente por incumplimientos con su hija
Una casa abandonada de La Plata aloja murciélagos y "gente de malvivir"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El rodado había sido sustraído apenas unas horas antes y logró ser recuperado por efectivos policiales
Escuchar esta nota
La delincuencia sobre dos ruedas sufrió un nuevo revés este jueves en la vecina localidad de Ensenada. Efectivos de seguridad concretaron la aprehensión de dos sujetos de 20 y 22 años que transitaban por la vía pública con una moto que había sido sustraída horas antes.
El operativo cobró mayor relevancia cuando los uniformados descubrieron que uno de los sospechosos ocultaba entre sus ropas una funda de chaleco antibalas, un elemento de uso habitual en las fuerzas policiales.
El procedimiento estuvo a cargo del Grupo Motorizado Departamental. Los agentes patrullaban la jurisdicción y divisaron a los implicados en la intersección de la calle 38 bis entre 127 y 128. Ante la actitud evasiva de los ocupantes del rodado, los oficiales ordenaron detener la marcha para efectuar una identificación de rutina.
Al cruzar los datos del vehículo a través del sistema informático, la red emitió un alerta inmediata. La motocicleta, una Mondial modelo LD 110, poseía un pedido de secuestro activo.
El registro oficial detalló que el robo ocurrió este mismo jueves, en el marco de una causa caratulada como "Robo motovehículo" que tramita la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí