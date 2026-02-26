Sigue la puja en el Concejo Deliberante por el reparto de las comisiones

En una votación ajustada, el Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
La pulseada por el reparto de poder en el nuevo Concejo Deliberante local promete estirarse hasta el final, en vísperas del inicio del nuevo ciclo legislativo que será inaugurado el martes por el intendente, Julio Alak. Puntualmente, la puja se da en torno a las presidencias e integración de las 13 comisiones legislativas que posee el deliberativo local, así como a las titularidades de las tres prosecretarías creadas el año pasado a través de la ordenanza del Presupuesto.
Las comisiones son las encargadas de evaluar y despachar cada proyecto presentado, previo a su tratamiento en el recinto y están integradas de forma proporcional a la composición del cuerpo. Con el estreno de la nueva composición, devenida del resultado electoral de septiembre en La Plata, en el que peronismo obtuvo el 44,09 por ciento y La Libertad Avanza (LLA, el 36, 49 por ciento, los dos bloques con mayor representación contarán con la mayor cantidad de presidencias de comisiones.
Teniendo ahora un bloque de 12 miembros, se espera que la bancada de Fuerza Patria tenga mayoría en todas las comisiones y presida siete. En tanto, los libertarios tendrían aseguradas tres presidencias y a esta hora pelearía por una más. El PRO, con dos concejales, se quedaría con una y, trascendió, el monobloque que conduce Melany Horomadiuk, Asap Nueva Generación, también podría conservar la conducción de un cónclave legislativo.
Según pudo saber EL DIA, hasta hoy o, a más tardar, el lunes, no se confirmarán los resultados de las negociaciones que ayer se mantenían intensas en los despachos del deliberativo.
Sin embargo, algunos nombres trascendían con más fuerza que otros. Entre ellos, el oficialismo conduciría la comisión de Hacienda, en manos del expresidente del bloque de Fuerza Patria, Pablo Elías, mientras que la comisión de Planeamiento sería para el exsecretario de esa área en el Ejecutivo y primer candidato a concejal de la lista del año pasado, Sergio Resa. Otra de las comisiones con importancia es Legislación, que se mantendría en manos del reelecto Juan Manuel Granillo Fernández, mientras que Salud quedaría para la concejal y médica Micaela Maggio.
En la oposición, trascendió que LLA tendría las comisiones de Seguridad, Transporte y Ambiente, aunque no circulaban los nombres de los ediles que ocuparían esas presidencias. El PRO, en tanto, quería presidir la comisión de Turismo, que sería para el amarillo Nicolás Morzone, mientras que Horomadiuk pidió continuar al frente de Cultura.
