El Mundo |Se potencia la guerra entre los clinton y el presidente de ee uu

Caso Epstein: Hillary le tiró la pelota a Trump y pide que declare ante el Congreso

La demócrata prestó testimonio y negó haber tenido conocimiento de los delitos cometidos por el financista abusador

Hillary clinton

27 de Febrero de 2026 | 02:13
Edición impresa

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en el marco de la investigación legislativa sobre los vínculos de figuras políticas con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

Antes de ingresar a la audiencia —que se desarrolló a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York— Clinton exigió que el presidente Donald Trump también sea llamado a declarar bajo juramento. “Llevemos al presidente Trump ante nuestro comité”, sostuvo el congresista demócrata Robert García, quien respaldó el planteo.

La comisión, presidida por el republicano James Comer, convocó tanto a Hillary Clinton como al expresidente Bill Clinton. Este último está citado para declarar mañana. Comer afirmó que el panel tiene “muchas preguntas” y defendió el carácter bipartidista de la investigación.

En una declaración inicial difundida en redes sociales, Hillary Clinton aseguró no haber tenido conocimiento de los delitos cometidos por Epstein ni por su socia, Ghislaine Maxwell, actualmente condenada y recluida en una prisión federal.

“No tenía idea de sus actividades delictivas. No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein”, afirmó. Sí reconoció haberse cruzado “en unas cuantas ocasiones” con Maxwell en eventos públicos y en conferencias vinculadas a la Fundación Clinton.

La exsecretaria también defendió su trabajo como jefa de la diplomacia estadounidense en la lucha contra la trata de personas y sostuvo que su trayectoria demuestra un compromiso sostenido con las víctimas de explotación sexual.

El rol de Bill Clinton

Bill Clinton ha reconocido que viajó en varias oportunidades en el avión privado de Epstein a comienzos de los años 2000 en el marco de actividades benéficas, aunque negó haber visitado la isla privada del financista en el Caribe. En los documentos oficiales publicados por el Departamento de Justicia figuran fotografías del exmandatario junto a Epstein y otras personas, sin que ello implique acusaciones formales en su contra.

Trump, por su parte, también aparece mencionado en los archivos divulgados, y ha señalado que rompió vínculos con Epstein antes de su condena en 2008 en Florida, cuando el financista se declaró culpable de solicitar prostitución a una menor de edad en un acuerdo que evitó cargos federales.

La mera aparición en los documentos no constituye prueba de delito, subrayaron tanto defensores de los Clinton como del actual presidente.

La comparecencia de los Clinton se produce tras meses de disputas entre la pareja demócrata y el comité, que llegó a amenazar con cargos por desacato si no se presentaban a declarar.

Inicialmente, los exfuncionarios habían ofrecido presentar declaraciones juradas en lugar de testificar en persona.

Los demócratas acusaron a la comisión de llevar adelante una investigación “unilateral” que no ha profundizado en el rol de funcionarios republicanos. “Este fracaso institucional está diseñado para proteger a un partido político y a un funcionario público”, sostuvo Hillary Clinton en referencia a Trump.

La audiencia fue interrumpida momentáneamente luego de que una congresista republicana difundiera en redes sociales una imagen del procedimiento privado, lo que violaría las reglas internas del comité.

Un caso con repercusiones globales

Jeffrey Epstein murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su socia, Ghislaine Maxwell, fue condenada en 2021 por su participación en la red de explotación.

La publicación de documentos vinculados al caso ha generado repercusiones internacionales y ha afectado la reputación de empresarios, políticos y figuras públicas mencionadas en los archivos. Sin embargo, hasta el momento, Maxwell es la única persona condenada en el proceso federal derivado de la investigación más reciente.

En los próximos días, el comité continuará con las declaraciones y evaluará posibles nuevas citaciones, en medio de un clima de fuerte polarización política en Washington.

 

