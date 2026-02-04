El hijo de Gallardo salvó la ropa de Instituto

En el Estadio Juan Domingo Perón, Instituto se lo empató a Lanús 2-2 en el final de la mano de Matías Gallardo y sumó su primer punto en el Apertura. Por su parte, el Granate es uno de los líderes de la Zona A.

En la primera etapa, avisó con un buen intento de Marcelino Moreno. Sin embargo, por una falta de Izquierdoz sobre Luna dentro del área, la Gloria abrió el marcador de penal: Franco Jara se hizo cargo de la pena máxima y estampó el 1-0 en el minuto 25.

En el segundo tiempo, Lanús mejoró y luego de tener algunas chances de peligro, logró empatarlo a los 9 minutos, con un remate cruzado de Sasha Marcich. Y a los 26´. luego de un gran pase del ex Gimnasia, Rodrigo Castillo, Marcelo Moreno definió el 2-1 frente a una floja respuesta del arquero Roffo.

Sin embargo, Instituto se animó y a los 48´, llegó a la igualdad: tras un córner desde la derecha, Matías Gallardo marcó el 2-2 con un buen cabezazo. De esta forma, el hijo del Muñeco fue el héroe de la Gloria, que logró su primer punto en el Apertura.