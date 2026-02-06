El hijo del Chino Benítez jugará en San Carlos

Leandro Benítez es uno de los tantos ex jugadores que dejaron su huella marcada a fuego en Estudiantes, y que además, tuvieron la suerte de levantar la Copa Libertadores de 2009.

El Chino es un hombre querido y respetado por los hinchas, que empezó a escribir su historia en el club de sus amores.

Hoy, Benítez, que hizo las inferiores en el Pincha y que tuvo la suerte de crecer como jugadores y persona en el Country Club, desempeña funciones en el área de fútbol de la institución.

Pero el punto en cuestión tiene que ver con Bautista, el hijo del Chino, que después de hacer parte de las inferiores en el Pincha, enfocó sus objetivos en otro club. Sí, en Villa San Carlos.

El pibe, con muy buenos antecedentes, acaba de firmar su primer contrato profesional con el Celeste de Berisso, por lo que se convirtió en un nuevo refuerzo para encarar esta temporada, que se iniciará el sábado 14 del corriente mes.

LLEGARON FABI Y FLORES

En el rubro incorporaciones, Villa San Carlos se mostró activo en este mercado de pases. Y en ese sentido, en los últimos días logró acorar el regreso del delantero Zago Zegarra (ex Dock Sud), que de esta forma, iniciará su segundo ciclo con el club.

Además, se cerró el acuerdo con otros dos laterales: Santino Fabi, libre de Estudiantes, que se desempeña por el sector derecha, y Santiago Flores, libre de Racing después de haber firmado su primer contrato, quien se mueve por la izquierda.

Los tres jugadores trabajan desde hace dos semanas con el grupo y se encuentran a disposición del cuerpo técnico que lidera Pablo MIranda.

LUCA FERRO, A ECUADOR

Por otra parte, el delantero Luca Ferro, quien convirtió siete goles en la temporada pasada, fue cedido a préstamo al Club Social y Deportivo Macará de la Primera División del fútbol ecuatoriano. El préstamo es por un año, habiendo firmado previamente la extensión de su vínculo con el club hasta diciembre de 2027.