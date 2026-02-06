Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Primer contrato

El hijo del Chino Benítez jugará en San Carlos

El hijo del Chino Benítez jugará en San Carlos

bautista benítez

6 de Febrero de 2026 | 04:12
Edición impresa

Leandro Benítez es uno de los tantos ex jugadores que dejaron su huella marcada a fuego en Estudiantes, y que además, tuvieron la suerte de levantar la Copa Libertadores de 2009.

El Chino es un hombre querido y respetado por los hinchas, que empezó a escribir su historia en el club de sus amores.

Hoy, Benítez, que hizo las inferiores en el Pincha y que tuvo la suerte de crecer como jugadores y persona en el Country Club, desempeña funciones en el área de fútbol de la institución.

Pero el punto en cuestión tiene que ver con Bautista, el hijo del Chino, que después de hacer parte de las inferiores en el Pincha, enfocó sus objetivos en otro club. Sí, en Villa San Carlos.

El pibe, con muy buenos antecedentes, acaba de firmar su primer contrato profesional con el Celeste de Berisso, por lo que se convirtió en un nuevo refuerzo para encarar esta temporada, que se iniciará el sábado 14 del corriente mes.

LLEGARON FABI Y FLORES

En el rubro incorporaciones, Villa San Carlos se mostró activo en este mercado de pases. Y en ese sentido, en los últimos días logró acorar el regreso del delantero Zago Zegarra (ex Dock Sud), que de esta forma, iniciará su segundo ciclo con el club.

LE PUEDE INTERESAR

Con 50 años, “Maravilla” regresa a los cuadriláteros

LE PUEDE INTERESAR

Francia exhibió todo su poderío ante Irlanda

Además, se cerró el acuerdo con otros dos laterales: Santino Fabi, libre de Estudiantes, que se desempeña por el sector derecha, y Santiago Flores, libre de Racing después de haber firmado su primer contrato, quien se mueve por la izquierda.

Los tres jugadores trabajan desde hace dos semanas con el grupo y se encuentran a disposición del cuerpo técnico que lidera Pablo MIranda.

LUCA FERRO, A ECUADOR

Por otra parte, el delantero Luca Ferro, quien convirtió siete goles en la temporada pasada, fue cedido a préstamo al Club Social y Deportivo Macará de la Primera División del fútbol ecuatoriano. El préstamo es por un año, habiendo firmado previamente la extensión de su vínculo con el club hasta diciembre de 2027.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón

VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata

Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica y se perfilan varios regresos para enfrentar a Barracas Central

Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada

El guiño de Cetré de Boca, en medio de los rumores por un nuevo pase entre el Pincha y el Xeneize

Fernando Burlando reveló detalles de la autopsia a Silvina Luna y aseguró que "tenía adoquines en el cuerpo"

Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas
+ Leidas

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial

Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta

Casación se expidió por el caso Lin y dejó todo igual

El Chelo Torres recibió una distinción de la Liga Profesional tras su gol ante Aldosivi

Estudiantes se aseguró a Fabricio Iacovich hasta diciembre de 2027

El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones

Epstein, una pesadilla para el premier inglés
Últimas noticias de Deportes

¿Los arriesgan antes del clásico en el Bosque?

Con urgencia financiera, el León define una salida

Zaniratto: construyó un campaña con números favorables

El regreso de la Bestia y el once probable de Boca
La Ciudad
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”
Drama por la falta de agua en un sector de La Loma
Balcones: otro punto en el mapa del peligro
Policiales
La muerte de Rocío: alvarito Grito de justicia en horas clave de la causa
Casación se expidió por el caso Lin y dejó todo igual
La influencer retenida en Brasil rompió el silencio
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Una parrilla vivió en carne propia la inseguridad
Espectáculos
Ficciones verticales: historias breves, consumo compulsivo y un nuevo lenguaje
Los Tinelli, en guerra: cande y Juana no se pueden ver
La separación de Arana y Susini: apuntan a una actriz como tercera en discordia
“Más que rivales”: un amor prohibidísimo que puede abrir una puerta al futuro o ser solo una fantasía
Morena celebra su cumple en la cárcel: ¿Quién irá a festejar con ella?
Política y Economía
Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial
La incertidumbre global volvió a golpear fuerte a los activos argentinos
Reforma laboral: las movidas del Gobierno para lograr la aprobación
El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones
Rechazo opositor y fuerte advertencia de entidades periodísticas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla