Francia exhibió todo su poderío ante Irlanda

El Torneo de las Seis Naciones de Rugby arrancó con la contundencia victoria de Francia sobre Irlanda por 36 a 14, en donde el equipo galo jugó un gran primer tiempo.
Francia apostó desde el comienzo a su capacidad de presión para quebrar la formación de Irlanda, que apelaba al juego aéreo para conseguir metros. Apelando a su tradicional y certero juego de manos, Francia construyó una acción colectiva que le permitió al wing Louis Bielle-Biarrey llegar con holgura al try, tras completar a toda velocidad un pique por la izquierda.
Thomas Ramos acertó a los palos y los locales pasaron al frente por 7 a 0. A la salida de un scrum cerca del in-goal, el apertura de Francia, Mathieu Jalibert se adueñaba de la pelota y alcanzaba la segunda conquista para Les Bleus, que antes de los 25 se ponían 12 a 0. Ramos volvía a aumentar la cuenta al señalar un penal y los locales pasaban a ganar por 15 a 0.
El predominio francés era avasallador en el primer tiempo y Charles Ollivon sumaba otra conquista para su equipo. Ramos esta vez no fallaba en la conversión y la historia quedaba 22 a 0. En la segunda parte, Ramos convertía nuevamente y la cuenta aumentaba 29 a 0.
Irlanda reaccionó y recobró concentración cuando faltaban 20 minutos para el cierre, y así logró traspasar el in-goal con conquistas de Nick Timoney y Michael Milne. El Trébol descontaba y se ponía 29 a 14. En el último minuto, Théo Attissogbe, marcó el quinto try francés y con otra conversión de Ramos para sellar el 36 a 14.
