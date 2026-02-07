La piloto Jenny Dillon vuelve a representar a La Plata en el evento aeronáutico más importante del país

La piloto y acróbata aérea Jenny Dillon volverá a representar a La Plata en la Convención en Vuelo, el evento aeronáutico más importante de la Argentina, donde realizará una exhibición de acrobacia frente a público y referentes del sector.

La aviadora participará de la 44° Convención Anual en Vuelo de la EAA Argentina, una cita clave del calendario nacional que reúne a pilotos, escuelas de aviación y aficionados de todo el país. El encuentro se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en General Rodríguez, con actividades abiertas al público.

Dillon es la única mujer piloto de acrobacia aérea en Argentina y cuenta con reconocimiento internacional dentro de una disciplina de alto nivel técnico.

La platense se especializa en acrobacia aérea con aviones y planeadores diseñados para maniobras extremas. Durante la convención realizará una exhibición de competición a bordo de su Super Decathlon, con figuras de precisión y control que forman parte del circuito internacional y que se destacan por su complejidad técnica.

En una entrevista previa, la piloto describió su vínculo con la disciplina: “El riesgo está presente, pero lo que me da felicidad es lo que me motiva”. Su nueva participación la consolida como una de las principales referentes de la acrobacia aérea en el país.