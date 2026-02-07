Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Premier: Manchester Udt. ante Tottenham, en el cruce más destacado

Premier: Manchester Udt. ante Tottenham, en el cruce más destacado
7 de Febrero de 2026 | 04:13
Edición impresa

Manchester United, en zona de clasificación para las copas, enfrenta el Old Trafford, a partir de las 9:30, al Tottenham del Cuti Romero (enfrentado con la dirigencia), en el partido más atrayente que presenta la fecha 25 de la Premier League. También van a jugar desde las 12 y en simultáneo Wolverhampton vs. Chelsea; Fulham vs. Everton; Bournemouth vs. Aston Villa; Burnley vs. West Ham y Arsenal vs. Sunderland. Ayer, Leeds 3, Nottingham Forest 1.

 

