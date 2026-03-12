Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General

Cuenta DNI anunció beneficios con Pagos NFC: descuentos en supermercado y reintegro 100% en transporte público

Cuenta DNI anunció beneficios con Pagos NFC: descuentos en supermercado y reintegro 100% en transporte público
12 de Marzo de 2026 | 15:31

Escuchar esta nota

Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, continúa ampliando sus beneficios y ahora ofrece descuentos en supermercados Coto y un reintegro total del valor del pasaje en transporte público cuando se utilizan pagos sin contacto desde el celular. Estas promociones buscan potenciar el ahorro cotidiano de las más de 10 millones de personas usuarias de la app.

Entre las promos pagando a través de NFC se destacan:

-100% de reintegro, todos los días, en el pasaje de subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA pagando sin contacto (NFC) desde el celular y usando tarjetas Visa Débito emitidas por la entidad. Tope mensual de $10.000 por tarjeta.

LE PUEDE INTERESAR

Día Mundial del Riñón: el 10% de la población argentina presenta alguna complicación renal

LE PUEDE INTERESAR

Ausentismo escolar: se desconoce su nivel en el país

-30% de descuento en Coto todos los jueves, sin tope, abonando sin contacto con Visa Débito habilitada para NFC mediante billeteras digitales como Google Pay; el descuento se aplica automáticamente en la caja.

-10% de reintegro en los comercios gastronómicos del Movistar Arena usando Visa a través de Google Pay, con un tope de $5.000 por tarjeta por mes.

-20% de descuento todos los días en Mocha Latte y Mocha Frappuccino en Starbucks pagando con Visa sin contacto desde el celu.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

En Estudiantes vuelve Núñez y la duda del Cacique está en el medio: ¿cómo va a formar ante Lanús?

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas en La Plata

Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles

El Súper Cartonazo ya se juega por $4.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA
+ Leidas

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"

Por qué Baradel se aleja de la conducción de SUTEBA, tras estar 20 años al frente del gremio docente

En Estudiantes vuelve Núñez y la duda del Cacique está en el medio: ¿cómo va a formar ante Lanús?

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor

Gimnasia jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales ante Banfield
Últimas noticias de Información General

Día Mundial del Riñón: el 10% de la población argentina presenta alguna complicación renal

Ausentismo escolar: se desconoce su nivel en el país

Histórica donación de un corazón infantil

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
La Ciudad
Desesperación en una ONG de La Plata para jóvenes con autismo: denuncian que “IOMA no paga desde octubre"
En La Plata, los frentistas califican como "abusivos" los aumentos en la tarifa del agua
Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
Reconocieron en La Plata a mujeres migrantes por su contribución social y cultural a la Ciudad
Largas filas para vacunarse en La Plata, y la Provincia denuncia falta de entrega de dosis pediátricas
Policiales
Cuádruple crimen de La Plata: una condenada por falso testimonio solicitó la prisión domiciliaria
Cayó el hombre que se masturbaba en el Bosque de La Plata dentro de una Partner bordó
Detuvieron a "Chelo" de Grupo Green, acusado de abuso sexual por una streamer
Detuvieron a un joven acusado de intentar matar a golpes a un hombre en Berisso
VIDEO.- Evacuaron Humanidades y Psicología por una amenaza de bomba: los finales se tomaron igual y había presos para rendir
Espectáculos
Carmiña pidió disculpas al salir de la casa tras comentarios xenófobos contra la platense Mavinga
Polémica en Nordelta por los perros de Wanda Nara: la acusación de los vecinos
Explotó el rating de Gran Hermano Generación Dorada con la expulsión de Carmiña por dichos racistas
Presentan el avance de “Michael”, la película sobre Michael Jackson
Impactante y sofisticado: Wanda Nara mostró su living inspirado en un hotel cinco estrellas, las fotos
Deportes
El hijo de histórica jugadora de las Lobas jugó una final en medio de la guerra y contó cómo escaparon del bombardeo
Mauro Boselli y la deuda que tiene Estudiantes con él: "El club ya me comenzó a pagar"
Casi 100 años después: Zaniratto igualó el histórico récord del Gimnasia campeón de 1929
Un ex Gimnasia habló del "pasillo de espaldas" y calentó la final Estudiantes vs Central, aún sin fecha
Diez años sin Roberto Perfumo, el último entrenador que salió campeón con Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla