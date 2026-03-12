Cuenta DNI anunció beneficios con Pagos NFC: descuentos en supermercado y reintegro 100% en transporte público

La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1% en los últimos 12 meses
Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, continúa ampliando sus beneficios y ahora ofrece descuentos en supermercados Coto y un reintegro total del valor del pasaje en transporte público cuando se utilizan pagos sin contacto desde el celular. Estas promociones buscan potenciar el ahorro cotidiano de las más de 10 millones de personas usuarias de la app.
Entre las promos pagando a través de NFC se destacan:
-100% de reintegro, todos los días, en el pasaje de subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA pagando sin contacto (NFC) desde el celular y usando tarjetas Visa Débito emitidas por la entidad. Tope mensual de $10.000 por tarjeta.
-30% de descuento en Coto todos los jueves, sin tope, abonando sin contacto con Visa Débito habilitada para NFC mediante billeteras digitales como Google Pay; el descuento se aplica automáticamente en la caja.
-10% de reintegro en los comercios gastronómicos del Movistar Arena usando Visa a través de Google Pay, con un tope de $5.000 por tarjeta por mes.
-20% de descuento todos los días en Mocha Latte y Mocha Frappuccino en Starbucks pagando con Visa sin contacto desde el celu.
