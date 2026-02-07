Las Lobas, las Pinchas y las Guapas, otra vez a la cancha

Una nueva fecha de la fase regular del torneo femenino de vóley se desarrollará esta noche, donde Gimnasia, Estudiantes y BancoProvincial volverán a tener acción, con la novedad de que los tres equipos jugarán de local.

En el Polideportivo Víctor Nethol, Las Lobas, que vienen de ganarle sin objeciones a Bahiense por 3-0 (25-16, 25-15 y 25-13), enfrentan esta noche a las 21 a Instituto de Córdoba, con la intención de acumular un nuevo éxito en el certamen. Mañana, el equipo mens sana volverá a jugar en el Poli, en el marco de una nueva ventana, esta vez, frente a Bell Ville.

se incorporó marlen siri

Por otra parte, las Lobas lograron incorporar a su plantel en las últimas horas a MarlenSiri. La central, de 25 años, se sumó a las filas mens sana tras su paso por Colo Colo y Deportivo Wanka, en la Liga Peruana de Vóley.

EL TURNO DE LAS PINCHAS

Por otro lado, las chicas de Estudiantes necesitan recuperarse de la derrota que sufrieron en la fecha anterior ante Bahiense, en Bahía Blanca (jugaron un día después que Gimnasia).

El rendimiento de las Pinchas fue de menor a mayor, y más allá de la derrota por 3-2, dejaron una muy buena impresión. Por eso esta noche, cuando enfrenten a Bell Ville, en UNO, a partir de las 21, la idea es apostar fuerte al triunfo, sabiendo que el equipo necesita cambiar su suerte.

Estudiantes, como se sabe, perdió en la fecha pasada un partido maratónico frente a Bahiense por 3-2, con parciales de 22-25, 25-18, 25-20, 17-25 y 16-14.

a la selección

Asimismo, Agustina Pérez, jugadora de Estudiantes, participa actualmente de la Liga Federal junto a la Selección U17 que se prepara para participar del Mundial de la categoría que se desarrollará en Chile durante este año.

juegan las guapas

Por último, las chicas de BancoProvincia también tendrán acción esta noche, cuando a partir de las 20 reciban en City Bell a su par de San Lorenzo, en un compromiso de alto riesgo.

Las Guapas, en las últimas dos fechas, sumaron una de cal y otra de arena, ya que vencieron por 3-1 a Instituto y perdieron 3-1 con Bell Ville.