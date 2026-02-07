Gimnasia apuesta todo a ganador

Gimnasia, en su afán de ingresar a los Playoffs de la Liga Argentina de Básquet, sabe que el partido de esta noche ante Racing será clave para acercarse a su objetivo.

Después de acumular una victoria y dos derrotas en su reciente “gira” por la provincia de Entre Ríos, los dirigidos por Fabián Renda volverán a hacer sentir la localía, cuando a partir de las 20:30, en el Polideportivo Víctor Nethol, enfrente a Racing, que deambula por la mitad de la tabla en la Conferencia Sur.

El quinteto mens sana, como se recordará, disputó tres partidos en Entre Ríos, donde perdió con La Unión (94-77); luego, ante Rocamora, Gimnasia fue muy superior a lo largo del partido y terminó ganando fácil por 83 a 54.

Y en el último compromiso, cayó frente a Central Entrerriano 71 a 65, después de haber dominado las acciones durante el segundo y tercer cuarto.

En casa y frente a su propio público, los mens sana se han convertido en un equipo fuerte, a tal punto que en el Polideportivo (antes de la gira por Entre Ríos) mostraron toda su eficacia y contundencia ante Pico FC (87-80), por ejemplo, partido que pudieron cerrar recién sobre el final.

Luego, Gimnasia sacó adelante un partido realmente complicado frente a El Talar, al que venció por una diferencia de tres puntos ( 68 a 65). Y ni hablar la reacción que tuvo contra Unión de Mar del Plata, que después de ir perdiendo durante todo el encuentro, terminó dando vuelta el resultado a puro corazón, para cerrar el pleito en el final por 76 a 72.