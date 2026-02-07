Gimnasia apuesta todo a ganador

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal
Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología
Llega el Año Nuevo Chino y habrá una mega celebración en Plaza Moreno
Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito
En moto, con la mochila: casi sin descanso, hasta $2 millones al mes
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Gimnasia, en su afán de ingresar a los Playoffs de la Liga Argentina de Básquet, sabe que el partido de esta noche ante Racing será clave para acercarse a su objetivo.
Después de acumular una victoria y dos derrotas en su reciente “gira” por la provincia de Entre Ríos, los dirigidos por Fabián Renda volverán a hacer sentir la localía, cuando a partir de las 20:30, en el Polideportivo Víctor Nethol, enfrente a Racing, que deambula por la mitad de la tabla en la Conferencia Sur.
El quinteto mens sana, como se recordará, disputó tres partidos en Entre Ríos, donde perdió con La Unión (94-77); luego, ante Rocamora, Gimnasia fue muy superior a lo largo del partido y terminó ganando fácil por 83 a 54.
Y en el último compromiso, cayó frente a Central Entrerriano 71 a 65, después de haber dominado las acciones durante el segundo y tercer cuarto.
En casa y frente a su propio público, los mens sana se han convertido en un equipo fuerte, a tal punto que en el Polideportivo (antes de la gira por Entre Ríos) mostraron toda su eficacia y contundencia ante Pico FC (87-80), por ejemplo, partido que pudieron cerrar recién sobre el final.
Luego, Gimnasia sacó adelante un partido realmente complicado frente a El Talar, al que venció por una diferencia de tres puntos ( 68 a 65). Y ni hablar la reacción que tuvo contra Unión de Mar del Plata, que después de ir perdiendo durante todo el encuentro, terminó dando vuelta el resultado a puro corazón, para cerrar el pleito en el final por 76 a 72.
LE PUEDE INTERESAR
Inglaterra recibe a Gales y Escocia visita a Italia
LE PUEDE INTERESAR
Nápoli enfrenta a Genoa con la idea de seguir a la expectativa en la Seria A
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí