Deportes |Seis naciones de rugby

Inglaterra recibe a Gales y Escocia visita a Italia

Inglaterra recibe a Gales y Escocia visita a Italia

Henry Pollock, de inglaterra

7 de Febrero de 2026 | 04:16
Edición impresa

Después del triunfo categórico de Francia sobre Irlanda, lo que marcó el comienzo del Torneo Seis Naciones, hoy será el turno de otra de las grandes potencias: Inglaterra, que recibirá en Twickenham, desde las 13:40 (hora de nuestro país), a Gales.

Comienzo de contrastes en el certamen entre dos seleccionados que atraviesan presentes opuestos. Inglaterra pasa por uno de sus mejores momentos del ciclo de Steve Borthwick, con un 2025 espectacular en el que el elenco de la Rosa sumó once triunfos seguidos. No pierden desde hace un año, cuando el 1° de febrero del 2025 los derrotó Irlanda, por 27 a 22, en el inicio del Seis Naciones 2025.

Gales es la cara inversa, llega en el peor momento de su historia, acumula 20 derrotas entre el 2024 y 2025, período en el que sólo obtuvo dos éxitos. Los equipos: INGLATERRA: 1) Ellis Genge, 2) Jamie George (C), 3) Joe Heyes, 4) Alex Coles, 5) Ollie Chessum, 6) Guy Pepper, 7) Sam Underhill, 8) Ben Earl , 9) Alex Mitchell, 10) George Ford, 11) Henry Arundell, 12) Fraser Dingwall, 13) Tommy Freeman, 14) Tom Roebuck, 15) Freddie Steward.

GALES: 1) Nicky Smith, 2) Dewi Lake (C), 3) Archie Griffin, 4) Dafydd Jenkins, 5) Adam Beard , 6) Alex Mann, 7) Josh Macleod, 8) Aaron Wainwright, 9) Tomos Williams, 10) Dan Edwards, 11) Josh Adams, 12) Ben Thomas, 13) Eddie James, 14) Ellis Mee, 15) Louis Rees-Zammit.

Por su parte, Italia, dirigida por Gonzalo Quesada, se medirá ante Escocia en el Estadio Olímpico de Roma, partido de la primera fecha del Seis Naciones que comenzará a las 11:10 (hora de nuestro país).

En una nueva edición de la Cuttitta Cup, italianos y escoceses vuelven a verse las caras en el inicio del torneo, que esta vez se llevará a cabo en Roma.

Los locales empiezan el año con el desafío de poder ganar en el debut y así cortar una larga serie de derrotas en las primeras fechas de este certamen.

 

