Alcaraz será entrenado por su hermano Álvaro

El español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, confirmó en las últimas horas que su hermano Álvaro será su entrenador en algunos tramos de este 2026.

El murciano, quien viene de convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams luego de su título en el Abierto de Australia, le confirmó la noticia al medio español Marca, quien lo publicó también en las diferentes redes sociales.

“En algunos eventos, mi hermano será el único que viaje conmigo. Está claro que Samu (López, su actual coach) me acompañará a los torneos más importantes del año y al 80% de todo lo que juegue, o más, pero mi hermano estará solo en algunos”, reveló el español.

En los últimos meses Alcaraz rompió relación con Juan Carlos Ferrero, quien fue su entrenador desde que daba sus primeros pasos, en la que fue una noticia que impactó al mundo del tenis.

Si bien no dieron muchos detalles, el vínculo no habría terminado de la mejor manera. Incluso, se dijo que Ferrero lo dejó de seguir en sus redes sociales y hasta podría sumarse al equipo del italiano Jannik Sinner, actual 2 del mundo.

Álvaro, el hermano mayor de Carlos Alcaraz, tiene 26 años y se caracteriza por acompañarlo a la mayoría de los torneos, ya que además es una pieza clave para el ánimo del número 1 del mundo.