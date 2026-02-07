Alcaraz será entrenado por su hermano Álvaro

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal
Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología
Llega el Año Nuevo Chino y habrá una mega celebración en Plaza Moreno
Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito
En moto, con la mochila: casi sin descanso, hasta $2 millones al mes
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, confirmó en las últimas horas que su hermano Álvaro será su entrenador en algunos tramos de este 2026.
El murciano, quien viene de convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams luego de su título en el Abierto de Australia, le confirmó la noticia al medio español Marca, quien lo publicó también en las diferentes redes sociales.
“En algunos eventos, mi hermano será el único que viaje conmigo. Está claro que Samu (López, su actual coach) me acompañará a los torneos más importantes del año y al 80% de todo lo que juegue, o más, pero mi hermano estará solo en algunos”, reveló el español.
En los últimos meses Alcaraz rompió relación con Juan Carlos Ferrero, quien fue su entrenador desde que daba sus primeros pasos, en la que fue una noticia que impactó al mundo del tenis.
Si bien no dieron muchos detalles, el vínculo no habría terminado de la mejor manera. Incluso, se dijo que Ferrero lo dejó de seguir en sus redes sociales y hasta podría sumarse al equipo del italiano Jannik Sinner, actual 2 del mundo.
Álvaro, el hermano mayor de Carlos Alcaraz, tiene 26 años y se caracteriza por acompañarlo a la mayoría de los torneos, ya que además es una pieza clave para el ánimo del número 1 del mundo.
LE PUEDE INTERESAR
Las Lobas, las Pinchas y las Guapas, otra vez a la cancha
LE PUEDE INTERESAR
Gimnasia apuesta todo a ganador
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí