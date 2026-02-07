Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Recibió un wild card para participar del torneo

Coria, invitado de lujo del Argentina Open

Coria, invitado de lujo del Argentina Open

federico coria

7 de Febrero de 2026 | 04:20
Edición impresa

El tenista argentino Federico Coria recibió una wild card para disputar el cuadro principal del Argentina Open, torneo en el que alcanzó las semifinales en el 2024.

La noticia fue confirmada ayer a través de un mensaje de la cuenta oficial del Argentina Open en las redes sociales: “La Mojarra al main draw. Federico Coria dice presente en el cuadro principal del torneo mediante invitación. ¡A disfrutarlo Mojarrismo!”.

Coria, de 33 años, actualmente ocupa el puesto número 312 del ranking ATP debido a que se perdió una gran parte del 2025 por problemas físicos.

Sin embargo, la “Mojarra” pasó por el quirófano en agosto para operarse el codo derecho con el objetivo de volver a competir al más alto nivel.

El último partido oficial del oriundo de Rosario fue a principios de agosto del año pasado, cuando cayó en los octavos de final del Challenger de Bonn (Alemania) frente al austríaco Joel Schwärzler.

La mejor actuación de Coria en el Argentina Open fue en el 2024, cuando alcanzó las semifinales luego de sus triunfos ante el austríaco Sebastian Ofner, el británico Cameron Norrie y su compatriota Sebastián Báez.

Sin embargo, el argentino Facundo Díaz Acosta, quien se terminaría consagrando campeón de aquella edición, le ganó con comodidad y frenó su ilusión.

Luego de la invitación para Coria, habrá al menos 10 argentinos en el cuadro principal.

Los otros serán los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, el platense Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña, Román Andrés Burruchaga y Facundo Díaz Acosta (este último recibió una wild card el jueves por la noche).

Además podrían sumarse otros tres representantes nacionales, ya que Alex Barrena, Lautaro Midón y Bautista Torres disputarán la qualy.

La actividad en el Argentina Open comenzará hoy con los partidos correspondientes a la primera ronda de la clasificación, mientras que los encuentros del cuadro principal se pondrá en marcha el lunes.

DEBUTABA TIRANTE

Por otra parte, el tenista de nuestra ciudad, Thiago Tirante, hacía anoche al cierre de la presente edición,su debut absoluto en el equipo argentino de la Copa Davis.

El crédito platense abría la serie por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026 ante el ex “top 20” Hyeon Chung, en la ciudad de Busan, donde el santiagueño Marco Trungelliti disputaba el segundo punto contra Soon Woo Kwon.

La serie ante los coreanos pone en juego el pasaje a la segunda ronda , y en caso de superar este primer adversario, enfrentará en la próxima instancia al ganador del partido que sostendrán Países Bajos y la India.

 

