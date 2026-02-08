Los números de la suerte del domingo 8 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo
Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados
Reservas y riesgo país: cuánto es mejora estructural y cuánto efecto transitorio
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
“En septiembre demostramos que a esta derecha se le puede ganar”
El Gobierno analiza la idea de extender las sesiones extraordinarias
En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Liberaron los dólares del blanqueo y el mercado se frota las manos
Los docentes de la UNLP se sumarán al paro y marcha del miércoles 11
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 12-02-16. Por el momento no encare las dificultades, haga un rodeo. Grandes diferencias con su pareja. Actúe con calma.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 14-55-12. Realizará cambios de importancia y se le presentará posibilidades de progreso. Preocupación pasajera en el campo del amor. Posponga viajes. Evite juegos de azar.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 13-45-00. Momento ideal para compras, sin gastar sumas excesivas que descontrolen su presupuesto. No pierda la paciencia, este día será de prueba para el amor.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 52-83-04. Surgirá una buena perspectiva para impulsar finanzas. Tendrá que solucionar problemas con su pareja. No lo prolonge. Insólita imposición. Progresos inesperados.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 13-29-04. Sepa aprovechar las propuestas, pues está en vísperas de evolucionar con el dinero. En casa se producirán novedades muy gratas. Exitos. Mejor desenvolvimiento.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 12-30-94. Atención, evite los cambios en su actitud. Rechace influencias exteriores. En amor las resoluciones improvisadas pueden ser peligrosas. Vigile sus intereses.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 92-30-13. Tendrá propuestas de trabajo muy interesante, estúdielas. hallará franco progreso en sus intereses afectivos. Elija sus trabajos. No busque aislarse. Sea franco.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 16-90-22. Puede tener retrasos en cobros de dinero o acumulación de trabajo por cumplir. Se simplifican proyectos que concierne a los niños.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 19-40-20. No es momento de cambios ni de grandes negocios. Logrará cumplir deseos en su vida amorosa. Cuide su fama. Viajes.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 71-50-11. Sufrirá una pérdida de carácter económico si no toma las medidas para prevenirla. Mal intestinal.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 02-55-19. Organice mejor sus negocios para que rindan más. El amor, regular. Cuidado con los calambres.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 10-20-40. Se consolidan sus sueños. Tendencia a un sentimentalismo pronunciado con su pareja. Lo elogiarán.
