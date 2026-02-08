Comerciantes de Los Hornos denuncian represalias tras haber reducido a un presunto ladrón

Tragedia en la Autopista: un peatón murió tras ser atropellado
La tensión por la inseguridad en Los Hornos sumó un nuevo capítulo luego de que comerciantes y vecinos que días atrás redujeron a un presunto delincuente aseguraran haber sufrido represalias y amenazas en la zona.
El episodio inicial ocurrió cuando frentistas interceptaron a un hombre acusado de cometer robos en distintos comercios del barrio y lo retuvieron hasta entregarlo a la Policía. El hecho se registró sobre avenida 66 y 155 y generó fuerte repercusión entre vecinos, en un contexto marcado por reiterados delitos en la zona.
Tras lo sucedido, comerciantes indicaron que comenzaron a vivir situaciones intimidatorias. Según relataron, al día siguiente del hecho un grupo de jóvenes atacó locales del sector con piedrazos, lo que incrementó el temor y la preocupación por su seguridad.
Los damnificados señalaron que realizaron la denuncia y que esperan avances en la investigación, aunque manifestaron desconfianza ante la falta de respuestas y el aumento de hechos delictivos en el barrio.
La situación se da en medio de un clima de creciente inseguridad en Los Hornos, donde vecinos denuncian robos reiterados y aseguran sentirse cada vez más expuestos. En ese marco, algunos admiten que el cansancio y la falta de soluciones derivaron en reacciones vecinales para intentar frenar los delitos, aunque ahora temen que las consecuencias recaigan sobre ellos mismos.
En paralelo, en la zona se registraron otros episodios recientes, como el robo de una motocicleta en una vivienda durante la madrugada, lo que refuerza la sensación de vulnerabilidad y la demanda de mayor presencia policial y medidas preventivas.
