Choque fatal en La Plata: murió un motociclista de 25 años y detuvieron al conductor que se había fugado

Un trágico accidente de tránsito terminó con la muerte de un joven motociclista de 25 años durante la jornada de hoy domingo y la posterior detención del conductor de un automóvil acusado de haber participado del choque y escapar del lugar.

El hecho se registró este domingo en calle 80 entre 13 y 14, en la localidad de Villa Elvira, donde por causas que aún son materia de investigación se produjo una colisión entre una motocicleta y un vehículo que, tras el impacto, se dio a la fuga.

La víctima que fue identificada circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda modelo XR 150, sin chapa patente visible. A raíz del fuerte impacto, fue trasladado de urgencia al hospital Rossi, donde falleció poco después producto de los traumatismos sufridos.

En el lugar trabajó personal policial y se preservó la escena a la espera de peritos. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” e interviene la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata.

Tras tareas investigativas, relevamiento de cámaras de monitoreo y testimonios, los investigadores lograron identificar al vehículo involucrado: un Fiat Palio Weekend gris. Con esos datos, efectivos se dirigieron al domicilio del presunto conductor, en la zona de Los Hornos, donde se concretó su aprehensión y el secuestro del automóvil.

Cabe resaltar que de las ocho muertes por accidentes de tránsito en todo lo que va del año 2026 en la Región, siete fueron motociclistas.

Por último, la Justicia dispuso las diligencias de rigor para determinar la mecánica del siniestro y establecer responsabilidades, mientras continúa la investigación para esclarecer cómo se produjo el choque fatal.