Operativo en el centro de La Plata y polémica por dos versiones: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores

Un confuso episodio ocurrido en pleno centro de La Plata terminó con dos jóvenes detenidos y una denuncia de presunto abuso de poder durante un operativo conjunto entre Policía e inspectores de Tránsito. El hecho generó preocupación y versiones contrapuestas sobre lo sucedido.
Según relataron familiares esta mañana a EL DÍA, los dos chicos —empleados desde hace años en una hamburguesería de la ciudad— habían salido de su lugar de trabajo cuando fueron interceptados por personal de control. Tras el procedimiento, ambos fueron demorados y trasladados a una comisaría, donde permanecieron detenidos hasta las primeras horas de este domingo.
“Somos una familia trabajadora, nosotros no compartimos toda esta agresión y situación violenta que recibimos”, expresó la madre de una de las jóvenes, quien cuestionó el accionar del operativo y sostuvo que los chicos no cometieron ningún delito.
En tanto, los dos involucrados estuvieron declarando por la mañana en la Fiscalía en turno y luego recuperaron la libertad al mediodía, luego de haber sido alojados en sede policial durante la noche.
De acuerdo al parte policial que accedió este medio, el procedimiento se realizó en el marco de un operativo de control vehicular en la zona céntrica. Allí, personal policial y de Tránsito interceptó a los jóvenes que circulaban en una motocicleta sin chapa patente.
Siempre según la versión oficial, al momento de ser infraccionados se habría producido un forcejeo y los agentes de control denunciaron haber sido agredidos físicamente, sufriendo lesiones. Tras ello, los jóvenes fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial.
La causa fue caratulada como “lesiones” y quedó en manos de la UFI N°8, con intervención del Juzgado de Garantías en turno.
El caso ahora es materia de investigación judicial y se espera que las declaraciones permitan reconstruir con precisión cómo se desarrolló el operativo y si existió un exceso en el uso de la fuerza o, como sostienen los agentes, una agresión previa.
El episodio reaviva el debate sobre los controles en la vía pública y el accionar de las fuerzas en procedimientos urbanos, especialmente en zonas de alto tránsito como el centro platense.
