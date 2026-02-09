En México hubo ¡protestas! por las entradas para BTS

Los fans de BTS no se quedaron solo con la desilusión de no conseguir boletos para las tres fechas de su gira mundial en México: realizaron una manifestación contra los revendedores frente a una oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Durante la protesta, a la que asistieron decenas de fans, conocidos como ARMY, se escuchaban gritos de “¡Fuera Ticketmaster!” y “¡ARMY no revende, exige respeto!”.

La superbanda de K-pop, integrada por RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope, está de regreso con una gira mundial y lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo titulado “ARIRANG”.

BTS se presentará en la Ciudad de México el 7, 9 y 10 de mayo, como era de esperarse, los boletos para el Estadio GNP Seguros, con capacidad para 65.000 asistentes, se agotaron en cuestión de minutos. Son las primeras presentaciones estelares del grupo desde que cumplieran con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.