Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata
Gimnasia venció a Banfield 2 a 1 de visitante y va consolidando el ciclo de Fernando Zaniratto
Boca ganaba con gol de Ascacibar y San Lorenzo se lo empató: terminaron 1 a 1 en un clásico caliente
Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas
La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
El duro mensaje de Karina Milei y la insólita interna entre abogados
Tras casi 20 años al frente de Suteba, Baradel se aleja de la conducción
La inflación de febrero se habría mantenido cerca del 3 por ciento
Reunión de la Mesa de Política Criminal y Niñez: “Bajó la reiterancia”
Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa
Reconocimientos en el Hipódromo por el Día Internacional de la Mujer
Presentación del libro “Arquitectura del lugar” en la Casa Curutchet
Donación al hospital de Niños del Rotary La Plata y fundación Tzedaká
Celebran 40 años del trabajo de extensión de Ciencias Naturales y Museo
¿Qué pasó con Axel Retamozo?: el joven está en coma y el caso, en silencio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Mesa de Política Criminal y Niñez de La Plata volvió a reunirse ayer para evaluar el panorama del delito juvenil en la Ciudad y articular los mecanismos de contención a esos sectores y aseguró que, según las estadísticas, la reiterancia juvenil en la Ciudad descendió 11 por ciento.
La mesa de debate y análisis de políticas públicas destinadas a abordar la problemática del delito juvenil desde múltiples dimensiones, fue presidida por el intendente, Julio Alak, y contó con la participación del secretario de Seguridad local, Diego Pepe, representandes del Poder Judicial, el ministerio de Seguridad bonaerense, la Dirección de Cultura y Educación, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el Arzobispo local, Monseño Gustavo Carrara.
“La respuesta tiene que ser integral y en conjunto entre todos los niveles del Estado”, señaló ayer el intendente Alak, al tiempo que el Arzobispo pidió fomentar y reforzar las instituciones de contención, como los clubes de barrio, para sacar a los chicos de las calles y devolverlos a las escuelas.
Según indicó el secretario de Seguridad, Diego Pepe, actualmente hay unos 183 menores que se encuentran enmarcados en el programa del Centro Integral de Niñez, al tiempo que remarcó que, si se compara las cifras de 2024 con 2025, “la reiterancia descendió 11 por ciento”. Y se advirtió que en el 28 por ciento de los menores aprehendidos, se presentan situaciones de ausentismo o deserción escolar.
Se expusieron estrategias para el trabajo conjunto con la Dirección de Escuelas y el programa “Entramados”, que busca romper redes que involucran a los menores en el delito.
Desde el Municipio advirtieron que en la Ciudad más del 95 por ciento de las aprehensiones son a adultos, en tanto que las que corresponden a jóvenes implican delitos espontáneos y de menor gravedad.
LE PUEDE INTERESAR
Homenaje a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento
LE PUEDE INTERESAR
“Memorias del peronismo”: charla a 50 años del golpe
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí