Política y Economía |ENTRE LA COMUNA, LA PROVINCIA Y EL PODER JUDICIAL

Reunión de la Mesa de Política Criminal y Niñez: “Bajó la reiterancia”

Reunión de la Mesa de Política Criminal y Niñez: “Bajó la reiterancia”

Alak, ayer, al presidir la mesa en el Salón Blanco municipal / MLP

12 de Marzo de 2026 | 02:49
Edición impresa

La Mesa de Política Criminal y Niñez de La Plata volvió a reunirse ayer para evaluar el panorama del delito juvenil en la Ciudad y articular los mecanismos de contención a esos sectores y aseguró que, según las estadísticas, la reiterancia juvenil en la Ciudad descendió 11 por ciento.

La mesa de debate y análisis de políticas públicas destinadas a abordar la problemática del delito juvenil desde múltiples dimensiones, fue presidida por el intendente, Julio Alak, y contó con la participación del secretario de Seguridad local, Diego Pepe, representandes del Poder Judicial, el ministerio de Seguridad bonaerense, la Dirección de Cultura y Educación, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el Arzobispo local, Monseño Gustavo Carrara.

“La respuesta tiene que ser integral y en conjunto entre todos los niveles del Estado”, señaló ayer el intendente Alak, al tiempo que el Arzobispo pidió fomentar y reforzar las instituciones de contención, como los clubes de barrio, para sacar a los chicos de las calles y devolverlos a las escuelas.

Según indicó el secretario de Seguridad, Diego Pepe, actualmente hay unos 183 menores que se encuentran enmarcados en el programa del Centro Integral de Niñez, al tiempo que remarcó que, si se compara las cifras de 2024 con 2025, “la reiterancia descendió 11 por ciento”. Y se advirtió que en el 28 por ciento de los menores aprehendidos, se presentan situaciones de ausentismo o deserción escolar.

Se expusieron estrategias para el trabajo conjunto con la Dirección de Escuelas y el programa “Entramados”, que busca romper redes que involucran a los menores en el delito.

Desde el Municipio advirtieron que en la Ciudad más del 95 por ciento de las aprehensiones son a adultos, en tanto que las que corresponden a jóvenes implican delitos espontáneos y de menor gravedad.

